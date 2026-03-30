El Hub del Ultreia-Sudoe debate en Cades sobre la experiencia peregrina del Camino Lebaniego

El Hub del Ultreia-Sudo se reúne en Cades. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Fundación Camino Lebaniego, ha celebrado en el centro multiusos La Ferroteca de Cades (Herrerías) la tercera reunión del Hub o grupo de trabajo del proyecto europeo Ultreia-Sudoe, en la que se ha debatido sobre la experiencia peregrina y el desarrollo local en el Camino Lebaniego.

Este encuentro da continuidad al proceso de gobernanza colaborativa iniciado semanas atrás, con el objetivo de impulsar la dinamización económica y social de los territorios del Camino Lebaniego, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Según ha apuntado, la elección de Cades refuerza el carácter itinerante del Hub, que celebrará a lo largo de este año un total de cinco reuniones de trabajo en distintas localizaciones del territorio.

Este tercer encuentro, el segundo de carácter operativo tras la reunión informativa inicial celebrada en Potes, ha reunido a representantes institucionales, entre ellos los alcaldes de Herrerías, Ramón Cuesta, y de Lamasón, Marcos Agüeros, así como a agentes locales y profesionales vinculados al Camino.

El alcalde de Herrerías ha insistido en la necesidad de unir los esfuerzos de todos los agentes del Camino para que este se convierta en el eje vertebrador y dinamizador de los territorios por los que pasa.

Durante esta segunda sesión se ha trabajado sobre dos de las siete líneas estratégicas incluidas en el Plan de Acción del proyecto Ultreia-Sudoe: la experiencia peregrina y el desarrollo local.

A través de una dinámica de grupo, los participantes han debatido sobre cuestiones como el establecimiento de una red de voluntarios locales, de un programa de 'Embajadores del Camino', la creación de espacios de descanso o la organización de actividades culturales para dinamizar el territorio.

En cuanto al desarrollo local, se ha puesto de manifiesto la necesidad de fomentar el producto y la artesanía local, con acciones como la celebración de un mercado peregrino o la instalación de puntos de venta directa.

Paralelamente, han surgido otros debates y necesidades, como el establecimiento de una red coordinada que permita un flujo de información actualizada y veraz entre agentes del Camino.

Además de la puesta en marcha de los Hub, el proyecto Ultreia Sudoe está desarrollando otras acciones complementarias orientadas a mejorar la gestión del Camino y la experiencia de peregrinos y visitantes.

Entre ellas se encuentra la instalación de sistemas de medición de afluencia en distintos puntos del itinerario para obtener datos fiables sobre los flujos de paso, así como la creación de las Paradas en el Camino, espacios físicos y virtuales de acogida, descanso e información que actúan también como puntos de encuentro con la población local y escaparate de productos y servicios del territorio, contribuyendo a impulsar la economía local y la sostenibilidad.

Todas estas acciones se enmarcan en el proyecto europeo Ultreia-Sudoe, desarrollado en el programa Interreg Sudoe, cuyo objetivo es revitalizar el turismo de interior y favorecer el desarrollo rural en los territorios por los que discurren los Caminos de Santiago, promoviendo estrategias compartidas entre regiones del suroeste europeo.

Con ello, la Fundación Camino Lebaniego refuerza su compromiso con una gestión más coordinada, innovadora y sostenible del Camino, apostando por la colaboración público-privada como herramienta clave para fortalecer la economía local y la cohesión social.

PROYECTO ULTREIA-SUDOE

El proyecto Ultreia-Sudoe se desarrolla en el marco del programa europeo Interreg Sudoe y, junto a las entidades españolas Fundación Camino Lebaniego, Fundación Santa María la Real, Asociación de Municipios del Camino de Santiago Francés, Amica y la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, participan la Agence Française des Chemins de Compostelle en Francia, el municipio portugués de Vila Pouca de Aguiar y la Faculdade de Ciências e Tecnologia de la Universidad Nova de Lisboa.

Ultreia-Sudoe, con un presupuesto de 1,4 millones de euros repartido entre los ocho socios y financiado en un 75% por el programa Interreg Sudoe, continuará hasta diciembre de 2026.