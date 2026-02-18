Las 'huchas de Cuaresma' recaudarán fondos para proyectos en Santander, Costa de Marfil y República Dominicana

Imagen del rito litúrgico de imposición de la ceniza - Joaquín Corchero - Europa Press

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Santander y Cáritas ponen en marcha un año más la campaña 'Gesto de Cuaresma' --las tradicionales huchas de Cuaresma--, que en esta ocasión recaudará fondos para dos proyectos en la capital cántabra, Proyecto Hombre y Fundación Noray, para la residencia sacerdotal Virgen Bien Aparecida y para otras dos iniciativas en Costa de Marfil y República Dominicana.

En concreto, el objetivo de la ayuda en Costa de Marfil es el Centro Zagal, destinado a la protección y acceso al empleo de niñas y jóvenes de entre 13 y 25 años en riesgo de exclusión social, a las que ofrece apoyo alimentario y sanitario, guardería y formación en repostería para su inserción laboral.

Mientras que en República Dominicana se impulsa el Centro Parroquial Higüey, que busca que la comunidad de la parroquia San Dionisio, con escasos recursos, disponga de un lugar seguro y digno donde formar a la infancia y acompañar a las familias.

Para recaudar fondos para estos proyectos y los otros citados en Cantabria, las huchas se entregarán en las parroquias este domingo y se recogerán el día de Jueves Santo, según ha informado la Diócesis este miércoles de ceniza, día con el que comienza la Cuaresma.

Todos los años son diferentes proyectos los que se apoyan a través de la dinámica del 'Ayuna, comparte y ora', y en la pasada edición de 2025 se recaudaron 61.797 euros.