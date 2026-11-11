La huelga general arranca en Cantabria con un seguimiento del 41% en los primeros turnos de trabajo - UGT

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general se ha iniciado en Cantabria con un seguimiento de un 41% de los trabajadores con opción a secundarla en los primeros turnos de trabajo de la mañana, principalmente en el sector industrial, según ha informado los sindicatos.

UGT y CCOO han indicado en un comunicado que la huelga general del 11 de noviembre por 'Salarios, vivienda y precios' ha comenzado en Cantabria sin incidentes destacables y con piquetes informativos que en Santander se han centrado inicialmente en las cocheras de Transportes Urbanos de Santander (TUS).

CCOO y UGT irán completando los datos de seguimiento de la huelga a lo largo de la jornada, cuando ya se inicie la actividad de los servicios y del sector público.

En un principio, según las previsiones los dos sindicatos, los piquetes informativos de la capital cántabra confluirán en una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander a las 12 horas, donde harán declaraciones los secretarios generales de ambos sindicatos en Cantabria, Mariano Carmona y Rosa Mantecón.