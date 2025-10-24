La huelga de maestros de Primaria alcanza "menos del 25%" de seguimiento, según Educación, y un 52,5%, según la Junta

Archivo - La huelga de maestros de Primaria alcanza "menos de un 25%" de seguimiento, según Educación, y un 52,5%, según la Junta - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La última jornada de la semana de huelga docente ha tenido un seguimiento de "algo menos del 25 por ciento" de los maestros de Educación Primaria --una cifra "algo inferior" a 1.000 docentes--, que suponen el 12 por ciento del total de profesores de la Educación pública, según el consejero de Educación, Sergio Silva.

Sin embargo, lejos de este dato, la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE y UGT) ha cifrado en un 52,5% el seguimiento de la jornada de huelga de este viernes, que afecta a los centros de Infantil, Primaria, Escuelas Hogar, Centros de Educación Especial y Centros Rurales Agrupados.

Por su parte, CCOO, que ha convocado a todos los docentes de la educación pública todos los días de la semana, ha cifrado el seguimiento de la jornada en un 30,41%, frente al 12 de la Consejería.

A las preguntas de la prensa, Silva ha asegurado esta mañana que la estrategia sindical, de la que "se ha descolgado" CCOO --ha optado por convocar "en solitario" a todos los profesores para todos los días, en lugar de sumarse a la huelga escalonada impulsada por ANPE, STEC y UGT--, "apenas ha tenido impacto en el global".

Asimismo, el consejero ha puesto el foco en la "denuncia" del sindicato TÚ -que cuenta con 3 de los 37 representantes de la Junta de Personal Docente-, que ha manifestado que tiene "dificultades" para nombrar a sus representantes, respecto a lo que Silva ha señalado que "hay que respetar esa representatividad".

LA SEMANA DE HUELGA

Por otro lado, el titular de Educación ha desgranado los datos de la Consejería sobre las cinco jornadas de la huelga convocada por CCOO, cuyo seguimiento ha cifrado en una media de un 13%. En concreto, según ha trasladado, el lunes fue de un 14%; el martes, de un 3,5%; el miércoles, de un 2,5%; el jueves, de un 34% (2.800 docentes); y este viernes, ese 12%.

Estos datos contrastan con los del sindicato, que sitúa el seguimiento del lunes en un 13%, el del martes en un 10%, el del miércoles en otro 10%, el del jueves en un 52,4%, y este viernes en un 30,41%.

En esta línea, Silva ha afirmado que el sistema educativo "ha funcionado" durante los cinco días y "ha habido normalidad dentro de la excepcionalidad".

Además, ha dicho que "no ha habido incidentes reseñables", en respuesta a las declaraciones sindicales que "decían que hemos dificultado el ejercicio de huelga. Nada más lejos de la realidad porque ahí están los datos".

Con esta semana, se suman un total de 13 días de huelga por la adecuación salarial de los docentes desde el inicio de curso. Desde entonces, el bimestre ha contado con 35 días lectivos, lo que supone que los docentes han convocado huelgas el 37% del total. Por eso, Silva ha señalado "el desgaste, no para el Gobierno, sino para las familias y los centros educativos" y ha dicho que la situación es "totalmente desproporcionada por un asunto de dinero".

NO HABRÁ MÁS REUNIONES

Por otra parte, el consejero ha asegurado que están "trabajando para que no sea necesario" que haya más reuniones "porque detrás de las palabras hay solo palabras", y la Consejería está trabajado en "una realidad" como la subida salarial, a partir del 1 de junio de 2026, a través de unos presupuestos que "ya incluyen" 17 millones de euros "para asumir" esta subida con efecto retroactivo a 1 de septiembre de 2025, que asciende a 1.264 euros anuales "en la nómina de cada docente".

Para Silva, esta medida "es la mejor manera de cumplir con ese acuerdo de cuantías al que ya hemos llegado", lo que ha definido como "el mejor compromiso del Gobierno de Cantabria".

En esta línea, se ha desmarcado de "todo el terreno declarativo" y ha preferido centrarse en "la realidad" del proyecto de Presupuesto de Cantabria para 2026.

Por otro lado ha dicho que los datos "no avalan para nada" que haya recortes, sino "al contrario", porque el proyecto presupuestario contempla 779,7 millones de euros para Educación, lo que supone "105 millones más que el presupuesto de 2023", el último elaborado por la coalición PRC-PSOE.

En concreto, de ser aprobadas las cuentas de 2026, el Ejecutivo destinaría a nóminas 432 millones de euros, "61 más que en 2023".

CLÁUSULA SILVA

Por otro lado, Silva ha calificado como "un ejercicio de responsabilidad presupuestaria" que esa subida esté sujeta a la aprobación de los Presupuestos 2026, ya que, para él, "esos compromisos son la mejor manera de que haya una subida salarial". Al consejero le llama "poderosamente" la atención "que quieran hacer las cosas al margen de los presupuestos".

Ante la petición del PRC de que se elimine la 'Cláusula Silva' de las negociaciones --que condiciona su aprobación a la existencia de Presupuestos-- ha afirmado que si no existe la "garantía" presupuestaria "estaríamos de nuevo en lo declarativo". Además, ha afirmado que los partidos políticos que piden políticas que "no tengan reflejo presupuestario renuncian a gobernar o no tiene responsabilidades de gobierno".

SINDICATOS

Por su parte, la Junta de Personal Docente, a través de un comunicado, ha reiterado que la 'Cláusula Silva' es "inaceptable y un engaño" porque cada día se conocen "nuevos compromisos y acuerdos del Gobierno de Cantabria para el próximo año, anunciados sin ningún tipo de limitación presupuestaria ni condicionante político".

En esta línea, los profesores han insistido en que Cantabria llevan "meses diciendo basta" y han exigido un gobierno que "no nos mienta, que cumpla su palabra y que trate con respeto y justicia al profesorado, pieza esencial del sistema educativo y del futuro de nuestra sociedad".