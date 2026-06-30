La huelga en Prysmian se reanuda con otro paro total tras "atascarse" la negociación

Huelga en Prysmian - COMITÉ

SANTANDER 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de cables de fibra óptima Prysmian, en Maliaño, ha vuelto este martes a paralizar su actividad productiva en una nueva jornada de huelga por el futuro convenio colectivo, cuya negociación se ha "bloqueado" otra vez, tras una mediación sin avenencia en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) celebrada el lunes 29 de junio.

El próximo jueves, 2 de julio, se ha convocado otro día de huelga, después de reanudarse las movilizaciones "por una negociación atascada por los pluses de turnicidad y nocturnidad", informa el comité de empresa de la planta productiva de Camargo.

"A pesar de cierto avance en la negociación en la subida salarial de 2026, la empresa sigue negándose a actualizar los pluses de nocturnidad y turnicidad, lo que permitiría evitar la continua pérdida de poder adquisitivo que se viene produciendo desde la firma del anterior convenio", indica el órgano sindical.

En un comunicado, agrega que esa pérdida de poder adquisitivo "se hace más notoria en el personal de fábrica, que es el que sufre el trabajo a turnos y el nocturno y permite la continuidad en la producción".

"No entendemos que la empresa no quiera ni siquiera valorar el actualizar estos pluses que vendrían a paliar una negativa situación, que debido a los descensos de cargas de trabajo de los últimos meses, sufre especialmente el personal que ha estado regulado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)", critican los sindicatos de la fábrica camarguesa.

El comité de empresa de Prysmian señala que una asamblea de trabajadores "ya rechazó la última oferta de la empresa por algo más de un 60% de los votos", por lo que la compañía "tendrá que mejorar y actualizarlos, lo que haría justicia a una plantilla que ha demostrado su compromiso con el trabajo y el futuro de esta planta".

El comité celebrará este miércoles, 1 de julio, un pleno en el que decidirá "los nuevos pasos a dar, contando con el respaldo de una plantilla que ha vuelto a secundar la huelga y a paralizar por completo la actividad de la fábrica".