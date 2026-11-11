La huelga en la UC, con seguimiento "minoritario" y sin incidencias

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SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha señalado que el seguimiento de la huelga general convocada este 11 de noviembre está siendo "minoritario" entre el personal de la institución académica.

Según han indicado fuentes de la UC en declaraciones a esta agencia, en el desarrollo de la jornada no se ha registrado "ninguna incidencia" por la huelga.

Asimismo, han manifestado que los servicios mínimos establecidos con motivo de la huelga general, convocada este miércoles por CCOO y UGT en todo el país, se han cubierto "al cien por cien".