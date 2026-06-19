Las huelgas médicas del año dejan en Cantabria 160.000 cirugías, consultas y pruebas perdidas, "más que con el Covid"

Archivo - Imagen de la huelga médica en Cantabria para reclamar un Estatuto Marco propio para la profesión - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las huelgas médicas que se han sucedido a lo largo de este año por el conflicto del Estatuto Marco han supuesto en Cantabria la pérdida de unas 160.000 intervenciones perdidas, entre operaciones, consultas y pruebas diagnósticas, "más que con el Covid".

Así lo ha señalado este viernes, a preguntas de la prensa, el consejero de Salud, César Pascual (PP), que ha alertado de que la anunciada convocatoria de una huelga indefinida de médicos tras el verano si el conflicto no se soluciona "realmente va a poner en quiebra el Sistema Nacional de Salud".

"Sería inviable una huelga indefinida", ha afirmado Pascual, que ha insistido en su llamamiento a la ministra de Sanidad, Mónica García, de que "se siente a negociar" porque el "horizonte de septiembre es terrorífico".

Además, ha avisado de que a esta huelga se podrían adherir otros sindicatos que "han firmado" con la ministra y "ahora se han enfadado", lo que "complica mucho más la situación".

IMPACTO DE LA HUELGA DE ESTA SEMANA

En cuanto a los datos de la huelga de esta semana, la última de las previstas por ahora, Pascual ha reconocido que ha tenido un impacto asistencial "muy importante", ya que se han perdido entre 500 y 600 operaciones, 30.000 consultas en Atención Primaria y 10.000 en los hospitales, además de "muchísimas pruebas que no se han podido realizar". "El balance no puede ser más negativo", ha aseverado.

El consejero ha vuelto a señalar que es "muy difícil" recuperar esa actividad perdida "porque ahora viene el verano y los profesionales se van de vacaciones", a lo que se une esa convocatoria de huelga indefinida anunciada para después de la época estival si el conflicto no se soluciona.

NO SE HAN CONTRATADO PEDIATRAS PORQUE "NO HAY"

Por otro lado, Pascual ha explicado que, dentro de las 70 contrataciones de médicos realizadas por el Servicio Cántabro de Salud para el verano no se figura ningún pediatra de Atención Primaria, porque "no hay" y es un problema que tienen "todas las comunidades".

Ha explicado que "se está en conversaciones" para atraer a algún pediatra de fuera de la comunidad.

Pascual ha señalado que en Cantabria se han incorporado algunos pediatras, pero a los hospitales, no a Atención Primaria. "Tienen derecho a elegir, les gusta mas el hospital y es legítimo", ha indicado.

Según ha señalado, "el horizonte que se dibuja hasta 2032-2035 es "muy negro" porque hay un déficit de profesionales que no va a permitir cubrir los periodos vacacionales.

En cuanto a los pediatras, Pascual ha explicado que hay alguna vacante estructural que no se ha podido cubrir y, tras el verano, se intentará atraer a alguno de fuera, como ocurrió el año pasado.

ACUERDO DE CARRERA PROFESIONAL

En otro orden de cosas, y también cuestionado por los medios de comunicación, ha calificado de "muy importante" el acuerdo de encuadramiento extraordinario de carrera y desarrollo profesional para todo el personal estatutario alcanzado este jueves en la Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias de la Consejería de Salud al que se han suimado todas las organizaciones presentes en la Mesa (CCOO, CSIF, SATSE y Sindicato Médico), a excepción de UGT.

Pascual ha cifrado en unos 6.000 profesionales los afectados por el acuerdo alcanzado. "Cada una de las reclamaciones que hagan los trabajadores será individual, no en bloque. Cada uno tiene unas circunstancias personales, tendrá que presentar la solicitud y se valorará uno por uno", ha indicado.

El consejero ha señalado que el acuerdo lo que hace "es regularizar una situación que se paralizó hace más de diez años". Y es que, desde entonces, los profesionales no han podido seguir incrementando su grado en la carrera profesional.

Ahora, el encuadramiento extraordinario permite "volver a colocar a todos los profesionales en le sitio donde deben estar".

Pascual ha indicado que el acuerdo establece como línea de corte el 1 de enero de 2025. "No podíamos retroceder diez años, sería una auténtica locura", ha dicho.

El consejero ha explicado que se ha tardado en poder materializar esta mejora por el retraso en la aprobación de los Presupuestos de la comunidad autónoma para este año.

"En cuanto se ha aprobado el presupuesto se ha puesto en marcha el mecanismo", ha destacado Pascual, que ha explicado que el acuerdo alcanzado deberá aprobarse por el Consejo de Gobierno y cree que "para después de verano se podrá tener ya un primer listado y empezar a abonar" el plus de carrera profesional en las nóminas.

Pascual ha realizado estas declaraciones en Valdecilla, donde ha acudido a presentar el Plan Marco de Innovación.