'Humor en la SER' repasará este jueves en el Concha Espina los mejores momentos de la comedia radiofónica

Presentación de la gala 'Humor de la SER' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gala 'Humor en la SER' llegará al Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega este jueves, 11 de junio, a las 20.00 horas, donde Pere Aznar, Virginia Riezu e Iñigo Espinosa ofrecerán un espectáculo que reúne algunos de los mejores momentos de la historia de la comedia radiofónica en un formato pensado para el directo.

Esta gala ya ha recorrido una veintena de ciudades en apenas dos años y ha congregado a más de 10.000 espectadores, consolidándose como una de las propuestas de entretenimiento "más exitosas" impulsadas por la Cadena SER.

Así lo han destacado este martes en rueda de prensa la concejala de Cultura, Esther Vélez, y el director comercial de la Cadena SER en Cantabria, Sergio Reigadas, quienes han presentado la cita en la capital del Besaya.

Vélez ha resaltado que se trata de una propuesta cultural protagonizada por "profesionales reconocidos de la cadena, del ámbito del humor y de la comunicación radiofónica", y ha subrayado que permitirá acercar a Torrelavega y Cantabria "una propuesta actual, de calidad y dirigida a distintos perfiles del público".

Además, ha señalado que este espectáculo aporta "un formato singular e innovador", al integrar comunicación, humor y referencias de actualidad, con un contenido especialmente vinculado al territorio.

Asimismo, la edil ha mostrado la satisfacción del Ayuntamiento por esta cita "única" y por seguir "ampliando" la oferta cultural de la ciudad con propuestas que habitualmente se desarrollan en grandes capitales.

Por su parte, Sergio Reigadas ha explicado que los asistentes tendrán la oportunidad de "repasar los grandes hitos de la comedia radiofónica". En este sentido, ha incidido en que los grandes referentes del humor en España iniciaron su trayectoria en la radio, tales como Eugenio, Gila o Goma Espuma.

INVITACIONES

Las invitaciones para asistir a la gala 'Humor en la SER' ya pueden retirarse a través de la página web www.sercantabria.com.

Asimismo, el 10 por ciento del aforo permanecerá reservado hasta el mismo día del espectáculo, en cumplimiento de la Ley de Cantabria de Espectáculos.

También podrán retirarse en la taquilla del Teatro Municipal Concha Espina dos horas antes del inicio del evento, si quedasen invitaciones disponibles.

Además, se han reservado localidades específicas para personas con diversidad funcional motórica (cuatro invitaciones) y visual (ocho invitaciones).