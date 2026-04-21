Iberaval financia 25 operaciones por 5,9 millones hasta marzo, un 60% más que Sogarca en 2025

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, informa, junto al presidente de Iberaval, César Pontviannne, de los resultados del primer trimestre de esta sociedad de garantía recíproca. - GOBIERNO

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sociedad de garantía Iberaval ha facilitado financiación a pymes, autónomos y emprendedores de Cantabria por 5,93 millones de euros a través de 25 operaciones aprobadas en el primer trimestre del año, lo que supone un 60 por ciento más de lo que formalizó Sogarca en todo el año 2025, que se cerró 3,7 millones.

Uno de cada cuatro proyectos financiados entre enero y marzo, el 25% del total, han sido de nueva creación y han absorbido el 32% del volumen global de financiación.

Iberaval, que el pasado enero culminó la integración con Sogarca, se había marcado como objetivo "multiplicar por cinco" sus resultados. Así, con los datos obtenidos hasta ahora, que son "claros y concluyentes" y rebasan esa previsión, considera que "la fusión no sólo era acertada, sino que era necesaria", como ha manifestado este martes su presidente, César Pontviannne, en la presentación del balance de actividad de los tres primeros meses del ejercicio.

Ha sido en una rueda de prensa ofrecida junto al consejero de Industria, Eduardo Arasti, que ha calificado de "espectacular" el resultado logrado hasta la fecha, que ha supuesto la concesión de préstamos de hasta 750.000 euros con plazos de amortización que pueden alcanzar los 180 meses, como ha destacado Pontviannne.

Por sectores, ha desgranado que la industria ha concentrado más de la mitad de la actividad de financiación realizada con los casi 6 millones de euros concedidos entre enero y marzo, con el 56,3%, seguida de los servicios, con el 28,1%. El "foco" de Iberaval está en la base del tejido productivo, donde el respaldo financiero es "más crítico", ha indicado.