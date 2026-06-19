ICASST destinará ayudas para el uso de robots industriales en pymes y reforzará la prevención en pequeñas empresas

Imagen de archivo de la sede del ICASST en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

Inspección ha realizado de enero a mayo 5.682 actuaciones en prevención de riesgos laborales, con 440 infracciones SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ampliará las líneas de apoyo a las pymes para mejorar la seguridad y salud en el trabajo. En concreto, el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) dependiente de la Consejería de Industria, destinará ayudas para fomentar el uso de robots industriales y habrá un refuerzo específico de la actividad preventiva en pequeñas empresas.

Así lo ha anunciado la directora del ICCAST, Ana González Pescador, durante la reunión del Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo para analizar la evolución de la siniestralidad laboral en Cantabria, el estado de ejecución de la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028 y las principales actuaciones del Instituto y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia preventiva.

Según ha informado el Gobierno, el Consejo ha constatado una evolución global favorable en el inicio de 2026 en materia de siniestralidad, con datos acumulados a 30 de abril y recepcionados hasta el 20 de mayo. Así, el total de accidentes de trabajo se redujo un 4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 4.605 a 4.420, destacando el descenso en un 14,1 por ciento en los accidentes sin baja y la caída en un 35,7 por ciento en los graves en jornada.

Ante esta situación, el Consejo ha acordado mantener la máxima atención sobre los accidentes mortales y la necesidad de reforzar la prevención en las actividades de mayor riesgo.

Por otro lado, la reunión ha servido para presentar la memoria anual de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 2025, que refleja que en Cantabria se registraron 6.915 accidentes de trabajo con baja, de los que 6.045 se produjeron en jornada y 870 fueron in itinere. En términos de incidencia, Cantabria se situó un 3,6 por ciento por encima de la media nacional, pero reduciendo la diferencia respecto al 6,2 por ciento de 2024.

Además, el Consejo ha sido informado de la creación de la Red de Empresas Saludables de Cantabria (RESCAN), una iniciativa del ICASST que combina diagnósticos individualizados, formación especializada, intercambio de experiencias y acompañamiento experto, que reúne ya a 20 organizaciones de distintos sectores.

Entre las actuaciones ya completadas o en ejecución, RESCAN ha desarrollado un webinario de presentación, la formación inicial, los diagnósticos de situación actual en las empresas participantes y las primeras acciones de intercambio de buenas prácticas. Además, está previsto que en noviembre se lleve a cabo una jornada de presentación de resultados y reconocimiento a las entidades participantes.

De igual modo, el Consejo ha destacado la amplia concurrencia al XIV Concurso escolar P'EPIS 'Tu mirada cuenta', una de las principales iniciativas de sensibilización preventiva entre la población escolar que en su edición de este año ha contado con la participación de 22 centros educativos y la presentación de 95 trabajos.

AYUDAS A PYMES

En lo que se refiere al programa del ICASST de ayudas a las pymes para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, el Consejo ha dado a conocer los datos de ejecución acumulados desde su puesta en marcha, de tal manera que entre mayo de 2024 y mayo de 2026 se han registrado 56 solicitudes: 18 en 2024, 17 en 2025 y 21 en los cinco primeros meses de 2026.

Además, las ayudas han movilizado 967.603 euros de inversión y 258.811 euros de subvención concedida, concentrándose la mayor demanda en la adquisición de maquinaria, equipos motorizados para elevación o transporte de cargas, líneas de vida fijas y sistemas de extracción o ventilación.

En este sentido, la directora del ICASST ha anunciado la próxima ampliación de las líneas de ayuda mediante un nuevo decreto, que ampliará los supuestos subvencionables e incorporará nuevas líneas de apoyo, tales como incentivos al uso de robots industriales y un refuerzo específico de la actividad preventiva en pequeñas empresas.

FORMACIÓN E INSPECCIÓN

Por otro lado, el Consejo ha evidenciado una actividad intensa en el balance formativo del primer semestre del año, con 23 actividades en las que han participado 530 alumnos, de las que destacan cinco ediciones del curso básico on line de 50 horas, con 264 participantes.

La programación ha abordado materias como seguridad en máquinas y equipos, robótica colaborativa, actualización normativa en seguridad de máquinas, seguridad vial laboral, radón en el ámbito laboral, violencia externa en el trabajo, psicosociología en la era digital, soporte vital básico y desfibrilador automático.

Finalmente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha trasladado al Consejo los principales resultados de su actividad preventiva con datos referidos de enero a mayo de 2026, y en total, se han realizado 5.682 actuaciones en prevención de riesgos laborales, con 440 infracciones; 1.870 requerimientos; 46 recargos asociados a accidentes de trabajo, y dos paralizaciones por riesgo grave e inminente. El importe de las infracciones ascendió a 1.153.080 euros y afectó a 1.489 trabajadores.

Las materias con mayor volumen de actuación fueron las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, la formación e información a las personas trabajadoras, la vigilancia de la salud y los medios de protección personal.

Tanto el Gobierno de Cantabria, a través de la directora del ICASST, como los agentes sociales, han coincidido en destacar la necesidad de mantener una política preventiva activa, basada en datos, formación, innovación y apoyo directo a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, para seguir reduciendo la siniestralidad y reforzar la cultura preventiva en la comunidad autónoma.