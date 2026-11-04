El IFCA participa en la primera medida del hidrógeno cósmico a escalas de cientos de millones de años luz

El investigador del Grupo de Cosmología Observacional del IFCA (CSIC-UC), José Luis Bernal - UC

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La evolución del universo, que depende de las leyes físicas que lo rigen, determina la distribución de materia. Por esa razón, cartografiar el cosmos a las mayores escalas del universo proporciona una manera muy precisa de estudiar dichas leyes, lo que lo ha convertido en uno de los objetivos de la Cosmología durante décadas.

Ahora, tras una década de trabajo, un equipo internacional de más de 100 investigadores en el que participa desde 2023 el investigador del Grupo de Cosmología Observacional del IFCA (CSIC-UC), José Luis Bernal, ha logrado hacerlo de una nueva manera, midiendo cómo se agrupa el hidrógeno neutro cuando el universo tenía algo más de 9.000 millones de años. El trabajo se ha publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

El proyecto, que trabaja con datos del radiotelescopio sudafricano MeerKAT, en el marco del proyecto MeerKAT Large Area Synoptic Survey (MeerKLASS), ha utilizado una técnica conocida como cartografiado de intensidades de línea, centrándose en la línea de 21 centímetros.

Por cada átomo de hidrógeno, esta línea es muy tenue; sin embargo, gracias a que el hidrógeno es tan abundante en el cosmos (más del 90% de los átomos en el universo son átomos de hidrógeno y se pueden encontrar tanto a distancias muy lejanas como en nuestra propia Vía Láctea), esta línea es lo suficientemente brillante para poder utilizarla a distancias cosmológicas.

La técnica de cartografiado de intensidades de línea, que utiliza el equipo investigador, combina la emisión procedente de varias galaxias en amplias regiones del cielo sin necesidad de identificarlas individualmente, lo que permite construir un enorme mapa tridimensional del universo, incluyendo también la señal de las galaxias más tenues.

"Podemos estudiar cómo está distribuido el hidrógeno en el universo, que nos da una idea de cómo está distribuida toda la materia, y a su vez esto lo relacionamos para saber cómo ha evolucionado el cosmos, cuáles son las fuerzas que determinan su evolución y los componentes del mismo", sostiene Bernal.

LOS RETOS DE LIMPIAR EL RUIDO DE EMISIÓN

El mayor problema al que se enfrenta el equipo investigador en este tipo de observaciones es la contaminación en la señal que les llega para poder filtrar lo que les interesa. "Nuestro reto es limpiar la señal de toda la contaminación que a veces es entre 100.000 y un millón de veces más grande que la señal que nos interesa".

Aislar esta señal de interés es como intentar escuchar una conversación susurrada al final de la sala desde la primera fila de un concierto de rock. "Por eso hemos tardado en llegar a estos resultados, es la primera vez que se analiza la correlación de esta señal a escalas cosmológicas sin utilizar otro tipo de señales de la estructura a gran escala", ha indicado el investigador del IFCA.

UNA EXTENSIÓN SIMILAR A 1.250 LUNAS

Para realizar esta detección, el equipo ha analizado observaciones de MeerKAT que abarcan aproximadamente 250 grados cuadrados de cielo, una superficie equivalente a unas 1.250 lunas llenas.

Y la señal observada se originó hace unos 4.500 millones de años, cuando el universo tenía algo más de 9.000 millones de años de antigüedad, "es algo así más o menos como la etapa de adolescencia de nuestro cosmos", ha explicado Bernal.

"Esta medición ha requerido una década de trabajo por parte de investigadores e investigadoras de siete países y tres continentes, muchos de ellos se encuentran al inicio de su carrera y han dedicado toda su trayectoria profesional a este proyecto, estamos muy orgullosos del equipo que formamos", ha explicado el investigador principal de MeerKLASS, Mário Santos (University of the Western Cape, Sudáfrica).

"Somos ambiciosos y queremos ir más allá, vamos a poder estudiar escalas más grandes y tener más estadística y sensibilidad, queremos extender el cartografiado a 10.000 grados cuadrados; esto nos daría acceso a mucha más información de las etapas tempranas de la formación de lo que conocemos como la red cósmica", ha concluido Bernal.

El estudio ha sido posible gracias a las observaciones de MeerKAT, un radiotelescopio situado en el desierto de Karoo, en Sudáfrica, y operado por el Observatorio Sudafricano de Radioastronomía (SARAO).

Este hallazgo no hubiera sido posible sin el Observatorio Sudafricano de Radioastronomía (SARAO), responsable de construir y operar MeerKAT y de ayudar a resolver los retos que han surgido durante el desarrollo de este estudio.