Igual afirma que la medida cautelar "garantiza" la Feria Taurina de Santiago 2026

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado que la medida cautelar presentada por el Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander "garantiza" la celebración de la Feria Taurina de Santiago 2026 --del 18 al 26 de julio--, ya que "no hay posibilidad de hacerla en otra época".

Así lo ha asegurado este viernes, a preguntas de los periodistas, ante los que ha insistido en que la resolución anulación de la prórroga del contrato de 2025 --adjudicado a Lances de Futuro--, dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) tras el recurso presentado por Cántabra de Toros, ha llegado "después" de la presentación de "todas las ganaderías, matadores de toros y novilleros", que tuvo lugar el 18 de mayo.

En esta línea, ha recalcado que la Feria de Santiago 2026 "es una de las mejores, por calidad", ya que contará con Morante de la Puebla "dos tardes" y "las primeras figuras del toreo, las mejores ganaderías y los precios más competitivos", en base a la licitación pública de 2025.

Además, ha respondido a quienes la critican por promocionar la Feria que "la hoja de ruta" del Consejo de Administración pasa por la presentación del recurso contencioso-administrativo y la medida cautelar y que, si no se publicita este evento, "generamos amenaza y miedo", algo que podría resultar en que "haya 20 personas dentro de la plaza" durante la celebración de la Feria.

"Al no ser en firme esa resolución administrativa, al proponer la medida cautelar y tener dos meses hasta esa resolución --que llegaría en agosto--, puedo garantizar que vamos a tener toros en Santander", ha explicado.

En este sentido, ha reafirmado la celebración de la Feria "no hay posibilidad de hacerla en otra época, porque Santiago es el 25 de julio, y hay ya compromisos contractuales y económicos adquiridos, que pueden generar daños y perjuicios, porque la alternativa sería no tener feria", ha detallado.