Igual afronta el último año de legislatura tras cumplir "el 85%" del programa electoral

Santander afronta el último año de legislatura tras cumplir el 85,1% del programa electoral - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha realizado este viernes el balance de los tres primeros años de legislatura, un periodo en el que el Ayuntamiento ha ejecutado o tiene en fase de implantación "el 85,1%" del programa electoral del PP, con 256 medidas desarrolladas de las 301 comprometidas.

Durante una rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por el equipo de Gobierno, la regidora ha asegurado que el último año de legislatura es "el más ilusionante".

En su repaso, ha subrayado que uno de los grandes retos al inicio del mandato era recuperar la interlocución con otras administraciones e instituciones "estratégicas", como el Gobierno de España, el Ejecutivo regional o la Autoridad Portuaria, lo que ha permitido desbloquear proyectos "fundamentales" como las actuaciones en el frente marítimo, la reordenación ferroviaria, el Reina Sofía o el tritubo.

También, ha defendido que Santander "se ha consolidado" como una ciudad "solvente, estable y atractiva" para la inversión y que el municipio cuenta con una deuda "reducida".

Así, ha destacado la creciente implantación de empresas, la actividad del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) y la necesidad de ampliar el Parque Científico y Tecnológico. "Santander es una ciudad que genera confianza, credibilidad y estabilidad para desarrollar proyectos a largo plazo", ha añadido.

Además, ha señalado que durante estos tres años se ha trabajado en la reorganización administrativa y en la mejora del funcionamiento interno del Consistorio. En este sentido, se ha referido a los 31 procesos selectivos abiertos, la reorganización de edificios municipales y la renovación de ordenanzas. Además, ha reconocido que la gestión "exige afrontar dificultades y resolver problemas del día a día".

Paralelamente, ha puesto en valor las políticas sociales, el apoyo a mayores, jóvenes, familias y personas vulnerables; el impulso al empleo y al emprendimiento; la ampliación de programas de conciliación, ayudas a la natalidad, retención del talento y formación laboral.

También, ha destacado la mejora de los servicios municipales con el nuevo contrato de limpieza, el nuevo servicio de parques y jardines, de mantenimiento y limpieza de playas, el nuevo contrato de vialidad, limpieza de solares o la nueva oficina del vecino.

En materia de vivienda, ha incidido en el impulso a nuevas promociones protegidas y el desarrollo de "centenares" de viviendas asequibles mientras que en regeneración urbana ha repasado las principales actuaciones en barrios, calles, parques, instalaciones deportivas y espacios públicos.

Asimismo, ha mostrado confianza en los "hitos" que se materializarán en 2026, como la entrega de las llaves a los adjudicatarios de las 281 viviendas del Alisal, la puesta en marcha de 160 nuevos huertos urbanos, la mejora del Parque de Las Llamas o la consolidación del nuevo servicio de limpieza viaria.

Igual ha agradecido la colaboración de administraciones, entidades, empresas, asociaciones vecinales, colegios profesionales, universidad, colectivos sociales y funcionarios municipales. "Santander es de todos y entre todos hacemos una ciudad de oportunidades", ha afirmado, al poner en valor la colaboración institucional y público-privada como una de las claves del crecimiento de la ciudad.

"No vamos a dejar de hacer nada porque haya elecciones. Santander está viva y seguiremos trabajando hasta el último día para seguir avanzando y solucionando problemas", ha recalcado.

Finalmente, ha asegurado que afronta el último año de legislatura "con ilusión, responsabilidad y el compromiso de seguir construyendo una ciudad para todos", convencida de que los próximos meses permitirán culminar proyectos estratégicos que seguirán transformando Santander.