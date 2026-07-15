Igual apela a los policías locales para que hagan horas extras durante la Semana Grande, como "han hecho siempre"

Archivo - Foto de archivo del chupinazo de la Semana Grande de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado que el equipo de Gobierno (PP) sigue "con la mano tendida" para pedir a los agentes de la Policía Local que hagan horas extras durante la celebración de la Semana Grande "como han hecho siempre", para lo que ha apelado a la responsabilidad de "todos y cada uno" de los agentes.

"Sigo solicitando con la mayor humildad que los policías locales ejerzan de policías locales de su ciudad, de Santander, apoyen a los santanderinos, a los artistas, a los turistas, a los visitantes, a los caseteros y a todos los que han organizado la Semana Grande", ha dicho.

Así lo ha manifestado este miércoles a preguntas de los medios de comunicación, después de que ayer los sindicatos de la Policía Local (APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP y UGT) criticaran "la flagrante falta de previsión" del Ayuntamiento y la "absoluta insuficiencia" de efectivos en el operativo previsto para el chupinazo del viernes con el que se abrirá la Semana Grande, así como en el resto de la festividad.

Cuestionada si considera que pueda haber inseguridad durante las celebraciones, ha respondido que, en referencia al chupinazo, no estima que "vaya a ser peligroso".

Para justificar esta opinión, se ha referido a que el civismo de las personas hizo que hubiera "muy buen comportamiento" durante la retransmisión este martes por la noche del partido de España en las semifinales del Mundial en el anfiteatro del Centro Botín, donde hubo seguridad privada --que "no suple a la Policía Local ni Nacional", ha puntualizado--.

Todo ello para recalcar que el hecho de que haya grandes concentraciones de gente en la calle "no significa que tenga que pasar nada", sino que "hay que tener una atención especial".

"Si yo supiese que va a pasar algo grave, por supuesto que no se hacía, pero creo que tener fiestas en Santander es compatible con que la gente se comporte como se debe de comportar", ha remarcado.

Igual ha afirmado que "todo el mundo entiende" que ante un acontecimiento "especial y extraordinario" como es el chupinazo "ni Santander ni ninguna ciudad tiene tantos efectivos en plantilla como para no solicitar horas extra", por lo que ha insistido en su apelación a la responsabilidad de los agentes.

Además de señalar que el servicio habitual "está cubierto", ha insistido en que se necesitan horas extra de cara a las fiestas y ha recordado que, ante una cuestión de orden público en un evento de este tipo, pidió al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), más presencia de policías nacionales en la ciudad durante la Junta Local de Seguridad celebrada en junio.

Por otra parte, la regidora ha asegurado que el Ayuntamiento sigue trabajando junto a la Policía Local para mejorar sus condiciones. "Estamos en el camino", ha dicho, para mantener que la negociación no se ha paralizado y sigue "activa".

VALLADO DE LA PLAZA DE POMBO

Por otra parte, Igual ha señalado que en la Plaza de Pombo se ha instalado un vallado metálico más alto que el existente hasta ahora para evitar que la gente acceda a este espacio --cerrado desde mayo para subsanar las patologías detectadas en el aparcamiento subterráneo-- en una época de alta concentración de personas.

Y es que, según ha explicado, se ha comprobado a través de las cámaras instaladas en el tiovivo que "en varias ocasiones" la gente ha saltado la valla porque "era más o menos fácil". De este modo, y de cara a esta temporada alta que se une con la Semana Grande, el Ayuntamiento ha decidido sustituir el que había por otro que no se pueda saltar.