Igual asegura que el Ayuntamiento no encargó hacer la campaña del comercio con IA, pero "hay que estar con los tiempos"

El concejal de Comercio, Álvaro Lavín, y la alcaldesa, Gema Igual, en la presentación de la campaña de promoción del comercio local elaborada con IA.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado en relación a la polémica sobre la utilización de inteligencia artificial en una campaña para promocionar el comercio local que el Ayuntamiento "no ha mandado" a la empresa hacerla con IA y que se trata de "una herramienta o complemento".

Además, ha indicado que no todas las campañas se van a hacer con inteligencia artificial, aunque ha defendido que "hay que estar con los tiempos".

"Respetando todas la opiniones, hoy nadie se puede negar a la inteligencia artificial", ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación, tras las críticas que ha levantado esta campaña por parte de las Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales (PACCA) y el PSOE municipal al suplir a personas. Al respecto, Igual ha enfatizado que la Revolución Industrial "suplía a personas. También cualquier avance".

Según ha detallado, esta campaña forma parte de una tercera campaña que ha sido elaborada por "una empresa totalmente cualificada" --Álvaro Galán, con sede en Santander-- y ha defendido que, dentro de su creación, el Consistorio no puede "decir si se pinta con un pincel o con spray".

"Ni obligamos ni prohibimos que se utilice ninguna herramienta", ha sostenido, para añadir "siempre" que esto se haga "con una autoría acreditada y se obtenga el resultado que se quiere", que en este caso es poner en valor el comercio local.

Asimismo, la regidora ha destacado que la primera y segunda campaña sí se hizo con personas reales, en concreto con los propios comerciantes y sus testimonios. Sin embargo, en esta ocasión, la empresa encargada y responsable de hacer esa creatividad ha utilizado inteligencia artificial.

Por ello, ha opinado que "por supuesto" la IA es "una herramienta que, para quien la quiera utilizar, la puede utilizar", aunque ha abogado por que "en el punto medio está la virtud y hay que seguir teniendo trabajos más manuales o que tengan más personal". Sin embargo, "también hay que estar con los tiempos", ha apuntado.

Finalmente, ha reiterado que en esta tercera campaña la empresa ha decidido que "tenía que ser de esa manera" y que ha sido elaborada a partir de documentos reales para convertirlos en un vídeo de inteligencia artificial que "eso también es creación".

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa durante la rueda de prensa de presentación de la exposición del artista Gorka Mohamed en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS).

La campaña fue presentada el jueves en rueda de prensa por el concejal de Comercio, Álvaro Lavín, y la propia Igual, donde detalló que ha sido elaborada con inteligencia artificial.

Incluye dos piezas audiovisuales sobre el pasado, el presente y el futuro de Santander y está inspirada en lugares emblemáticos de la ciudad.