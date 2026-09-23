Igual asegura que el levantamiento de las cautelares del arco de Faro Santander es "de lógica y sentido común"

Señal de prohibido el paso bajo el arco de Faro Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que la decisión del juez de levantar las cautelares para seguir restringiendo el tráfico bajo el arco de Faro Santander es "de lógica y sentido común".

El auto, fechado el 22 de septiembre, deja sin efecto la medida cautelar acordada el pasado día 2, que había establecido provisionalmente la reapertura del vial al tránsito rodado y permitido el paso de la línea 5C2 del TUS, taxis, residentes, vehículos sanitarios y de reparto de mercancías. La resolución inicial había sido adoptada a instancia de la parte demandante, Izquierda Unida (IU) Santander.

La decisión se produce después de que el Ayuntamiento solicitara el 8 de septiembre la revocación de la cautelar tras la aprobación por la Junta de Gobierno Local de un nuevo expediente que establece expresamente que los 37,7 metros lineales situados bajo el arco pasan de "viario de uso rodado" a "viario compartido y restringido".

La alcaldesa ha subrayado que esta medida es "la que está en el expediente desde el primer momento, la que entendemos que está en el contexto de esta gran infraestructura, la que esperamos cuando hemos visto las colas y la afluencia de personas ante Faro Santander y la que llevamos viendo desde el año 2021 cuando se ha hecho la obra".

Aún así, Igual ha subrayado que respeta "totalmente" el proceso judicial abierto, y ha afirmado que, por el momento, continuará el arco de Faro Santander restringido al tráfico excepto a vehículos de emergencia, como tenía previsto el Ayuntamiento "desde el primer momento", porque es un vial restringido-compartido.

Por otro lado, ha criticado que el concejal de IU, Keruin Martínez, quiera "confundir" a los vecinos "con que se van a quedar aislados", ya que, según ha explicado, todos los del entorno tienen acceso con vehículo a sus garajes, locales comerciales y viviendas.

Además, la regidora ha destacado que la no apertura del tráfico por ese paso se debe a que el autobús municipal tiene otras alternativas y a que si pasaran coches por el arco "se colapsaría la arteria principal e incluso la rotonda del Centro Botín".

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras la presentación de la carrera 'Ponle Freno', que tendrá lugar este domingo en Santander.