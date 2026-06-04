Igual, sobre la causa de El Bocal: "Que todo el mundo diga la verdad para que se sepa cuando antes"

Archivo - La acaldesa de Santander, Gema Igual, en El Bocal.- Archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha trasladado el "respeto" del Ayuntamiento al proceso judicial sobre la tragedia de El Bocal, en la que el pasado 3 de marzo fallecieron seis estudiantes y una joven más resultó herida grave tras el colapso de una pasarela costera, y ha instado a "que todo el mundo diga la verdad para que se sepa cuando antes".

Así lo ha señalado la regidora este jueves a preguntas de la prensa sobre el nuevo auto de la jueza que investiga lo ocurrido, en el que ratifica que la Demarcación de Costas es responsable del mantenimiento de las pasarelas y en el que descarta investigar a la empresa que ejecutó las obras, Dragados, al considerar que no tiene responsabilidad con el siniestro, como sostiene el Ayuntamiento.

"La postura (del Ayuntamiento) es la de respeto al proceso judicial", ha insistido Igual, que espera que ahora, con las estrategias de los abogados de cada parte, las testificales y el trabajo judicial interno, "todo el mundo diga la verdad para que se sepa cuando antes".

La alcaldesa ha recordado a los familiares de las víctimas de El Bocal, que según ha dicho "cada vez que hay una noticia lo único que buscan es que se sepa cuanto antes la verdad y que se acabe cuanto antes" este procedimiento. En este punto, ha señalado que estas familias están "destrozadas".

Igual ha hecho estas declaraciones en la presentación de la nueva campaña de comercio, en el Ayuntamiento.