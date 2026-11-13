Igual defiende que el Navilia Light Park es una licitación pública y el precio de la entrada no es "disparatado"

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SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha defendido que el parque navideño Navilia Light Park cuenta con "el mismo" pliego de contratación que la pista de hielo --a la que "se cobra" por entrar--, y el precio de la entrada, a su juicio, no es "disparatado", sino "acorde a la media de estos tipos de espectáculos" y "protege a los santanderinos".

"La oferta cuando te la presentan dicen qué aportan, qué calidad tienen y en qué condiciones, entre ellas el precio", ha sostenido la regidora, que ha explicado que esta propuesta navideña se enmarca en una "única" licitación pública que salió el año pasado para proponer diferentes alternativas de ocio, incluidas la pista de hielo y el espectáculos de luces y de atracciones, en cuatro plazas de la ciudad.

Así lo ha manifestado Igual este viernes en declaraciones a la prensa, después de que el PSOE de Santander denunciara que el cobro de entrada y el cierre del Navilia Light Park en los Jardines de Pereda "no están contemplados" en los pliegos de contratación.

Además, el PSOE, que ha criticado que las condiciones económicas establecidas para acceder a esta iniciativa suponen "una barrera injustificada", exigirá en el próximo Pleno que el Ayuntamiento garantice la entrada gratuita a Navilia Light Park a todas las personas empadronadas en la ciudad.

"Que pida la documentación que estime necesario", ha indicado la regidora, que ha señalado que el Navilia Light Park está sujeto a un concurso público en el que el Ayuntamiento "no aporta dinero", sino que es "al revés", dado que esta licitación pública de concurrencia competitiva aporta un canon al Consistorio.

Respecto a las críticas sobre el precio de la entrada, Igual ha indicado que "todavía no se ha visto" el parque navideño, por lo que se desconoce si "lo que hay no es acorde al precio que se pide".

En este sentido, cree que el coste de la entrada del Navalia Light Parks no es "disparatado" frente a este tipo de actividades en otras ciudades, donde incluso "son mayores", como en Gijón o en Bilbao. "Aquí estamos hablando de 10 euros con diferentes bonificaciones, sobre todo para santanderinos, y en otras ciudades de cerca incluso llegan a los 15 euros", ha trasladado.

Asimismo, la alcaldesa ha apuntado que, además de esta novedad, que "es bajo pago porque hay una inversión por parte de una empresa privada", en la ciudad existen diferentes alternativas de ocio en la Navidad. "Sigue habiendo un montón de cosas como ha habido siempre de manera gratuita", ha dicho, como la Cabalgata de Reyes, los talleres y el alumbrado, que "siguen siendo gratis".

En este sentido, ha comparado este tipo de programación al que se ofrece con los conciertos de La Magdalena, para los que, a través de una licitación pública, se pone a disposición un terreno municipal.

Ha indicado que desde el Consistorio estarán vigilantes para que esta actividad sea "de la mejor calidad", si bien ha insistido en que es "un precio acorde a la media de estos tipos de espectáculos" y que, además, "protege a los santanderinos".

"Todo lo que hay siempre en el Ayuntamiento sigue siendo gratuito y, además, ahora hay una cosa nueva que es bajo precio, como en otras ciudades de España, como otros espectáculos similares y como ya en Santander tenemos normalizado otro tipo de actividades similares", ha sentenciado.

"UNA PARTE VALLADA"

En cuanto a su ubicación, ha manifestado que tampoco entiende "por qué los Jardines de Pereda no gustan", cuando cuentan con una extensión "tan grande" como para dejar una parte libre, están en el centro y, además, "incentivan el comercio del centro".

Precisamente, la alcaldesa ha aseverado que hay "una parte vallada" para instalar esta iniciativa navideña, pero el parque está "totalmente accesible".

Igual ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en la presentación del concierto solidario navideño 'El Mesías' en la Cocina Económica.