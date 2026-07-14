Igual destaca el programa de Ayuntamiento y Colegio de Farmacéuticos para la prevención de alcohol 'Menores ni una gota'

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se reúne con la nueva junta directiva del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander ha destacado este martes el programa 'Menores ni una gota', puesto en marcha por el Ayuntamiento y el Colegio de Farmacéuticos, cuyo objetivo es la prevención del alcohol en menores.

En un comunicado, el Consistorio ha recordado que este proyecto, que se lleva a cabo en los centros educativos del municipio, ha sido avalado por la Universidad de Barcelona y reconocido por el Ministerio de Sanidad.

La edil ha recibido en el Ayuntamiento a la nueva junta directiva del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, con el nuevo presidente a la cabeza, José Daniel Carballeira, a quien ha deseado suerte en el cargo y ha trasladado el compromiso del Consistorio de continuar trabajando conjuntamente en beneficio de la salud de los santanderinos.

En este sentido, ha subrayado la colaboración que mantienen el Ayuntamiento y la organización, especialmente en el ámbito de la salud escolar y la prevención en jóvenes, y ha ratificado el apoyo de la ciudad a todas las iniciativas que impulsen en el municipio, sobre manera, a aquellas que se enfoquen en el cuidado y atención en servicios a mayores.

Además, ha recordado proyectos conjuntos, como es el caso de los talleres del programa municipal de salud que se desarrolla en los colegios; o el programa de prevención del consumo de alcohol en jóvenes.

La nueva Junta de Gobierno estará integrada por José Daniel Carballeira como presidente; María Antonieta de Diego, como vicepresidenta; Laura Sánchez de Movellán, secretaria; Carolina Bonnardeaux, vicesecretaria; Ana Vallejo, tesorera; y Antonio Diego, vicetesorero. Asimismo, Fernando Gallo, Elena Roldán, Pablo González y Pablo Álvarez-Novoa ocuparán las vocalías primera, segunda, tercera y cuarta, respectivamente.

Completan la Junta Alfredo Romero, vocal de Titulares de Oficina de Farmacia; Haize Ribas, vocal de Regentes, Sustitutos/as y Adjuntos/as en Oficina de Farmacia; Luis Ángel Noriega, vocal de Ortopedia; María José Fiz, vocal de Alimentación; Pilar Álvarez, vocal de Dermofarmacia; María Nieves Velasco, vocal de Servicios de Farmacia Hospitalaria; José Miguel Soga, vocal de Plantas Medicinales; María López, vocal de Administraciones Públicas; y María Siller, vocal de Analistas Clínicos.