Igual dice que ha cumplido "por encima del 80 por ciento" de su programa electoral

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha defendido que el equipo de Gobierno ha cumplido "por encima del 80 por ciento" del programa electoral, aunque ha reconocido que "algunas cosas se nos han trabado, como el contrato de basuras" y "quedan muchas por hacer".

Así lo ha manifestado este domingo en una entrevista en RNE, en la que ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila de haber trabajado lo máximo posible y lo mejor posible".

Además, ha marcado nuevos objetivos como la aprobación del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana, "culminar muchísimas obras", comenzar la reordenación ferroviaria, el proyecto de El Cabildo de Arriba o la entrega de las llaves de las 281 Viviendas de Protección Oficial de El Alisal.

En este sentido, ha hecho autocrítica porque "hay cosas que podían haber ido más rápido y se han trabado", y ha citado el contrato de basuras, adjudicado por 253,8 millones de euros y un plazo de 10 años a la UTE Acciona-Oxital, que comenzará a trabajar el 16 de junio.

Asimismo, ha opinado que el equipo de Gobierno ha sido "transparente" porque "cuando ha habido problemas los hemos contado, cuando ha habido dificultades las hemos contado y cuando nos hemos equivocado lo hemos contado también". Por ello, cree que "eso la gente lo valora", ya que "un ayuntamiento como Santander deja poco para el engaño", ha agregado.

"Nunca tenemos que estar satisfechos, pero sí contentos y con la ambición puesta en seguir avanzando", ha apuntado.

ELECCIONES

Por otra parte, Igual ha dicho que no ha tomado la decisión sobre si se presentará a las elecciones municipales de 2027 para revalidar la mayoría absoluta, pero ha avanzado que quiere retrasar la campaña "lo máximo posible" para evitar "la intoxicación política en lo que queda" de legislatura.

Además, ha expresado que le "encanta" ser alcaldesa, un cargo que "disfruto y sufro todos los días" y que le hace sentir "orgullo".

En este sentido, da las gracias "todos los días" a los santanderinos que le dieron la mayoría absoluta y a su equipo, ha apuntado, antes de puntualizar que "no creo que sea el momento de manifestar el futuro".

Asimismo, Igual ha argumentado que "no hay que adelantar el carro a los bueyes" porque el último año de legislatura es "el de mayor trabajo".

En esta línea, ha dicho que para volver a presentarse a las elecciones hace falta ilusión, "que la tengo", equipo y respaldo de la familia y el partido, pero piensa que "no toca todavía ni pensar en el respaldo en casa ni el respaldo en el partido; toca la ilusión del día a día de terminar esta legislatura", ha remarcado.

"Además, cuanto antes hablemos de la siguiente legislatura, antes se adelanta esa campaña que, dado como está la política y los políticos hoy, yo no quiero que empecemos ya en modo electoral a que de manera sangrienta empecemos a meternos con lo humano y lo divino; y hablo de la gestión y hablo de lo personal", ha reiterado, en referencia a la "crispación política".

Por otro lado, sobre el resto de partidos se ha preguntado "si están honrando a los santanderinos que les han votado" porque, a su juicio, "hay que ser constructivo, elegante y educado" y cree que se deben tener propuestas, "buenas y corteses razones" y ser "didácticos", ha asegurado, al recalcar que se ocupa "todos los días" de trabajar esas virtudes porque ella "sí" tiene la obligación de dar explicaciones.

"Trabajar es complicado. Levantarte a las seis de la mañana todos los días es complicado. Hay otras fórmulas más fáciles: Grabas un vídeo, haces una nota de prensa y eso también es hacer oposición, pero es una oposición que, para mí, no está a la altura de los santanderinos", ha insistido.