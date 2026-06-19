Igual dice que "el mayor problema de la legislatura ha sido El Bocal: ha cambiado nuestra manera de gobernar" - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este viernes que "el mayor problema de la legislatura ha sido El Bocal, que nos ha afectado en lo profesional y en lo personal, y que ha cambiado nuestra manera de gobernar. Ahora atendemos más el mantenimiento. Sino esas seis muertes habrían caído en el olvido", ha dicho en referencia al colapso de la pasarela que el 3 de marzo de 2026 se cobró la vida de seis jóvenes.

"Ahora debemos ser más prudentes, aunque el Ayuntamiento de Santander no tiene ninguna responsabilidad en el mantenimiento de las pasarelas. Pero sería muy injusto que no trabajáramos de otra manera o que no pasara nada después de El Bocal", ha añadido.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa de balance de los tres primeros años de legislatura, en la que ha hablado de "otras crisis", como el "deterioro" de la ciudad en instalaciones que no son gestionadas por el Ayuntamiento; el "conflicto" laboral con el personal municipal, especialmente con la Policía Local, y el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, "que por fin está solucionado", tras la entrada en vigor esta semana del nuevo contrato con la UTE Acciona-Oxital.

Concretamente, Igual ha reivindicado el mantenimiento de instalaciones, como los edificios de La Remonta (cuyo titular es el Ministerio de Defensa), el Palacio Cortiguera (propiedad del Ministerio de Interior), los bajos del Rhin (pertenecientes a la Demarcación de Costas) o el parking subterráneo de Pombo (concedido a Empark).

En cuanto a Cortiguera, ha afirmado que estaba "abandonado y hemos impulsado que Okuda pueda estar allí", con la futura creación del Museo del Kolor.

Sobre el aparcamiento de Pombo, ha indicado que el equipo de Gobierno ha recibido esta semana los informes, y que el Servicio Municipal de Arquitectura y Urbanismo "los están revisando". "Los primeros en conocer esos informes serán los 140 residentes", ha puntualizado.

BAJOS DEL RHIN

Respecto a los bajos del Rhin, el Ayuntamiento ha recibido este jueves el documento que recoge las actuaciones acometidas por la UTE concesionaria, que ha solicitado su reapertura.

En este sentido, la regidora ha asegurado que, "si es seguro y está perfecto", darán el visto bueno a la Demarcación de Costas, para que los tres empresarios adjudicatarios puedan abrir "cuanto antes".

También, ha dicho que para el Ayuntamiento volver a abrirlos es "una prioridad absoluta" y ha lamentado que algunos bajos han tenido que cesar su actividad, por ejemplo la escuela de surf instalada en los mismos.

"Somos muy sensibles y hay que abrirlo cuanto antes", ha considerado, y ha insistido en que "es prioritario no tener una valla, si no tiene que haberla", aludiendo a razones de seguridad.

Así, ha recalcado que los responsables de su mantenimiento --que "no está bien hecho y por eso ha estado apuntalado"-- son Costas y los concesionarios, quienes "tienen que hacer un proyecto mayor de rehabilitación, que ya están redactando".

Acerca de la negociación con la Policía Local, ha incidido en que la subida escalonada del nivel del complemento de destino continúa "su curso por el camino reglamentario", que es "más lento de lo que ellos quisieran". Y ha calificado de "absurdo" abrir nuevas reivindicaciones "sin haber terminado con la primera". Sin embargo, ha apuntado que "el canal con la Policía Local y el personal de la ciudad sigue abierto".

Asimismo, ha abordado otros conflictos presentes "en la calle", como el rechazo al McDonald's del Mercado de Puertochico, cuya licencia "no depende de lo que le guste a la alcaldesa"; o la oposición al aparcamiento de Mataleñas, donde "por 30 plazas no voy a dejar de hacer una inversión de un millón de euros" procedente de fondos europeos.

En esta línea, ha puesto en valor proyectos para mejorar Cueto como la renovación del campo de golf, la "preciosa" subida al Faro de Cabo Mayor, el nuevo centro cívico Juan de Santander o el Lavadero de Fumoril, que será recuperado "este invierno".