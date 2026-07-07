Igual dice que "la prisa" de los vecinos por volver a aparcar en el parking de Pombo "debe ser comedida"

Archivo - Plaza de Pombo cerrada - CANTABRISTAS - Archivo

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este martes que entiende que los vecinos de Pombo "tengan prisa" por volver a estacionar su coche en el aparcamiento subterráneo --cerrado desde mayo para subsanar las patologías detectadas en la infraestructura--, "pero mientras se está estudiando la solución esa prisa debe ser comedida".

Además, ha pedido que "no olvidemos" que mientras se mantiene el cierre estos residentes tienen a su disposición otra plaza de aparcamiento "en las inmediaciones", desde la Plaza de México hasta el Palacio de Festivales, además de dos pases gratis para el autobús municipal y una tarjeta de la OLA para diferentes zonas.

Igual también ha defendido que la transparencia del equipo de Gobierno es "inmejorable" porque ella "personalmente" acudió con los dos técnicos que están elaborando el informe para explicar a los vecinos que "la primera semana de agosto tendrían la solución".

En esta línea, ha asegurado que "soy de las que da la cara, de las que me pongo delante de los vecinos y la primera que quiere tener la seguridad" de la infraestructura.

En este sentido, ha afirmado que el parking "se abrirá cuando los técnicos nos digan la mejor solución constructiva para las patologías" y ha indicado que el Ayuntamiento espera a conocer las dimensiones de las obras y la solución para decidir quién ejecutará la actuación, el Consistorio o la concesionaria --Empark--, y que, en caso de que existan las dos opciones, lo hará la segunda porque "los plazos son menores" para las empresas.