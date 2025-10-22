Igual dice que si el McDonald's de Puertochico cumple los requisitos de licencia abrirá porque "no se le puede prohibir"

La alcaldesa asegura que la primera opción era "un hostelero de Cantabria, pero la negociación no ha sido fructífera"

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado que, si el McDonald's del Mercado de Puertochico cumple con los requisitos para recibir las licencias de obra y de actividad, abrirá "porque no se le puede prohibir". Asimismo, ha asegurado que la opción de la cadena de restauración "cabe perfectamente en la licitación" del Ayuntamiento.

Así lo ha respondido, a preguntas de la prensa, durante su visita al inicio de las actividades del programa 'Aula saludable del Mercado de la Esperanza', tras la creación este martes de la Comisión Salvemos el Mercado, una iniciativa de vecinos del barrio.

Igual ha señalado que la tramitación de las licencias se encuentra en la fase técnica de resolución de las alegaciones presentadas. Entre ellas, los vecinos se han quejado, junto a otros asuntos, de los horarios de apertura y de la ubicación de las salidas de humos.

"Hay unos requerimientos para obtener una licencia, que es un acto reglado", y, si los cumplen, McDonald's recibirá la licencia y sino, no, porque en este punto de la tramitación "la mano política no existe", ha contestado la regidora.

En esta línea, Igual ha asegurado que entiende que a los vecinos "les pueda gustar más un establecimiento de gastronomía u otro, a mí también me puede gustar más uno que otro". Sin embargo, ha insistido en que "yo no puedo prohibir a McDonald's ni puedo incentivar a otro para aupar a quien a mí más me guste".

El operador concesionario y responsable del área gastronómica, Bakia Mercado de Puertochico Abastos Gestión, además de conservar los puestos de los comerciantes preexistentes, tenía el reto de conseguir que la instalación "tuviese más vida y consiguiese alquilar esos puestos", ha resumido la alcaldesa.

"Ha habido negociaciones y al final no han sido fructíferas de manera individual y, en vez de tener varios puestos, ha habido varios módulos que ha adquirido McDonald's", ha explicado.

Más allá, Igual ha recalcado que ya están establecidas otras firmas --La Crujiente-- que abarcan más de un módulo. Asimismo, ha asegurado que la primera opción "era para un hostelero de Cantabria, pero no ha sido fructífera" y Bakia "ha tenido la libertad para coger, pero sin prohibir y tampoco sin beneficiar", ha aclarado.

En total, el futuro local de la cadena de restauración abarcará 400 metros cuadrados, lo que supone casi un tercio del espacio total del mercado, que esta dividido en dos áreas, una destinada a comercios y otra a gastronomía, de la que McDonald's ocupará más de la mitad.

IU DENUNCIA LA RETIRADA DE LA PANCARTA DE LOS VECINOS

Izquierda Unida (IU) de Santander ha denunciado la "censura" del equipo de Gobierno (PP) tras dar la "orden" de retirar la pancarta colocada por los vecinos que han conformado la plataforma Salvemos el Mercado de Puertochico, en la que expresan su rechazo a la apertura de un McDonald's dentro del recinto.

Según ha indicado la formación a Europa Press, en estos momentos el Consistorio ha mandado a la Policía hasta el lugar y está tratando de retirar la pancarta, que dice 'GEMA, de mercado de barrio a pre-after, no da IGUAL' y está instalada en un edificio residencial junto al Mercado de Puertochico (Andrés del Río, 7).

El concejal de IU, Keruin Martínez, ha calificado la medida como "restricción desproporcionada de un derecho fundamental como es la libertad de expresión", al pretender "silenciar una protesta ciudadana legítima, pacífica y amparada por la Constitución". Ha señalado que la pancarta "no insulta a nadie ni altera la seguridad del edificio, ni otros elementos arquitectónicos".

Además, ha indicado que "lo único que hace es reflejar el malestar de un barrio que ve cómo su mercado pierde identidad y su entorno se degrada para convertirse en lo que ellos consideran que puede acabar siendo un pre-after".

La formación presentó alegaciones formales contra la instalación de esta cadena de comida rápida, aludiendo la "pérdida de identidad" de un mercado tradicional y la "competencia injusta" con establecimientos locales. Además, IU puso en cuestión el modelo de gestión "privatizada".

Ahora, el edil ha pedido al PP de Santander que "cejen en intentar descolgar dicha pancarta" y "respete el derecho de los vecinos a expresar su disconformidad con la privatización progresiva de los espacios públicos".