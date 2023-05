Igual dice que su triunfo valida su "hoja de ruta", que ahora contará con la colaboración del Gobierno

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que ha obtenido la mayoría absoluta en las elecciones celebradas este domingo, ha valorado que este resultado es "el reconocimiento a una labor y a una gestión", así como una validación de su "hoja de ruta", que ahora contará con la colaboración del del nuevo Ejecutivo cántabro que liderará el Partido Popular tras ganar las elecciones y desbancar al bipartito PRC-PSOE.

"En eso estábamos trabajando con trabas y en eso trabajaremos ahora con más libertad", ha afirmado la regidora. "Tendremos mayor colaboración por parte del Gobierno regional y ahora los proyectos irán a nuestro ritmo" que es "el de la celeridad, el de trabajar mañana, tarde y noche y el de ir de la mano de los santanderinos. Yo no me cojo las tardes libres nunca".

Así se ha pronunciado la alcaldesa, a preguntas de la prensa, en los actos de celebración de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad, y en este sentido ya ha avanzado una de sus peticiones al futuro Ejecutivo, que es que Santander pueda decretar este día como fiesta local.

Al respecto, ha expresado su "confianza" en que desde el Gobierno "me escuchen". "Estoy convencida de que si es María José (Sáenz de Buruaga) la presidenta, que debe de serlo, lo escuchará y lo atenderá". Porque, según Igual, ahora habrá "mayor colaboración" institucional.

Por otra parte, en relación a la mayoría absoluta, la primera que consigue la regidora y la primera del PP desde 2015, cuando la perdió su antecesor, Íñigo de la Serna, Igual ha subrayado su importancia, "no para ejercerla, sino como el reconocimiento de una labor y de una gestión" y porque pone "a cada uno a su sitio". También, "para seguir trabajando de la misma manera, las mismas horas, con la misma ilusión y con las mismas ganas. El trabajo por Santander es ilusionante y va a seguir siendo exactamente igual", ha afirmado.

La alcaldesa también ha dicho que hablará "con todo el mundo", con "los 172.000 santanderinos" y trabajará con la hoja de ruta "que nos han validado los santanderinos" y que pasa por "mejorar" la ciudad y "tener esos grandes proyectos que van a cambiar Santander, que van a hacer de Santander una ciudad referencia, competitiva, cultural, innovadora, moderna; una ciudad que atraiga talento y una ciudad en donde el tejido empresarial se sienta con confianza y querido por las instituciones".

VOX

En cuanto al hecho de que Vox tenga esperanzas en conseguir otro concejal, el cuarto, por el voto extranjero aún sin contabilizar, lo que arrebataría la mayoría absoluta al PP, Igual ha dicho que desconoce el "volumen" de ese voto pero ha subrayado que la confianza de los santanderinos "mayoritariamente ha sido para el Partido Popular y yo creo que eso es lo importante".

"Cuando nos presentamos a unas elecciones, cuando nos dedicamos a la política, debemos de conocer las reglas del juego. Son los santanderinos los que con la papeleta reconocen, validan o castigan o ponen en su sitio, y eso es lo que han hecho", ha declarado.

En cuanto a si ha recibido la felicitación de sus contrincantes municipales, Igual ha "visto algunos", como el del portavoz de IU-Podemos, Keruin Martínez, que se estrena como concejal, al que ha contestado, y también ha estado con el anterior portavoz del PRC, José María Fuentes Pila.

"A Ceruti le he visto el mensaje pero no le he abierto y del resto de verdad que no lo puedo decir", ha comentado la alcaldesa, que estuvo ayer "hasta las tres y media de la mañana contestando Whatsapp. Hoy por la mañana he grabado un vídeo porque no sé ni los whatsapp que tengo, ni los correos. En redes sociales es imposible que pueda contestar".

"Si ahora mismo ven el teléfono pues no hace más que sonar y sonar y sonar y ahora mismo pues tengo 500 y pico Whatsapps sin abrir. Es que es imposible", ha comentado.