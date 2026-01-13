Igual espera un acuerdo sobre el modificado del aparcamiento de Mataleñas con los vecinos, que piden algo "natural"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (izda), y Dori Rumayor, vocal de la Asociación de Vecinos de Cueto - EUROPA PRESS

SANTANDER 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), espera poder llegar a un acuerdo sobre el modificado del proyecto del aparcamiento de Mataleñas con los vecinos de Cueto, que piden una "zona natural" en el área donde inicialmente se iba a ejecutar un parking de autocaravanas con 30 plazas, una idea ya desechada por el rechazo vecinal.

"No queremos asfalto", ha subrayado este martes en declaraciones a los medios de comunicación Dori Rumayor, vocal de la Asociación de Vecinos de Cueto, en un acto en el que ha coincidido con la alcaldesa en una visita al barrio con motivo del final de las obras de renaturalización de la Avenida Doctor Madrazo.

La alcaldesa ha insistido en que desde el Ayuntamiento se va a hablar con la asociación de vecinos para "consesuar" el modificado del proyecto relativo a la parte oeste del área de actuación, que es en la que se iba a ejecutar el parking de autocaravanas.

"Hay dos opciones: que lleguemos a un acuerdo, que es lo que espero y que se haga en la zona oeste la solución que acordemos entre todos, o que en un momento dado se rompan relaciones y no se haga", ha indicado Igual.

La alcaldesa ha asegurado que "si es razonable" lo que los vecinos plantean para la zona entiende que "no haya problema" en ejecutarlo. "Ahora mismo no tenemos ni ese proyecto (el modificado) pintado ni ese consenso hecho", ha aseverado.

Igual ha explicado que desde diciembre ya hay una empresa adjudicataria y un director de obra y el primer día laborable tras las Navidades, el pasado 7 de enero, los técnicos mantuvieron un encuentro con vecinos y acordaron reunirse "cada 15 días o cada tres semanas" para abordar las distintas propuestas para el modificado.

Mientras tanto, la obra, adjudicada en casi 1,2 millones de euros de los que 800.000 son fondos europeos, ya se ha iniciado en la zona este, la que afecta al aparcamiento del campo de golf, y cuya actuación no está cuestionada.

Igual ha insistido en que los trabajos han arrancado para que la justificación de los fondos europeos se haga en plazo (antes de que termine junio). "No podemos retrasar la obra".

Por su parte, Rumayor ha apuntado que desde la Asociación de Vecinos de Cueto se pide que la zona se arregle pero se mantenga "como está", es decir, "natural".

Aunque considera que los fondos europeos están "muy bien", ha advertido de que la llegada de éstos tampoco puede suponer "destrozar la naturaleza". Sí ha indicado que los vecinos podrían ceder en que se haga un pequeño parking.

Además, ha explicado que los representantes de la asociación se han sentido "defraudados" al ver que en la reunión del día 7 con los técnicos, éstos "no sabían nada" del plan planteado por los vecinos. "No tenían ni idea de lo que pedíamos", ha lamentado.