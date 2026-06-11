Igual espera que decaiga la cautelar que ha paralizado la adjudicación del PGOU de Santander

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SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, confía en que decaiga la medida cautelar de paralización de la adjudicación de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ordenada por Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, una vez éste analice el recurso interpuesto por la empresa Omicron-Amepro, S.A., una de las licitadoras que quedó excluida del proceso.

"Espero que sea una medida cautelar que, en cuanto lo miren, decaiga y podamos continuar con la tramitación del Plan General", ha dicho la regidora este jueves a preguntas de la prensa, tras conocerse ayer la suspensión del proceso de contratación de la revisión del PGOU por el Tribunal Administrativo, que ha admitido la solicitud de medidas cautelares presentada por la citada licitadora.

Omicron-Amepro, S.A. interpuso un recurso especial en materia de contratación contra su exclusión del procedimiento y solicitó, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se resuelva el recurso. El tribunal estimó procedente la medida al considerar que la continuación del procedimiento podría ocasionar perjuicios en caso de que el recurso fuese finalmente estimado, por lo que la tramitación queda suspendida hasta la resolución definitiva del expediente.

Este jueves, la alcaldesa ha restado importancia a la cautelar --"es una medida que se toma siempre"-- y ha explicado que el TACRC suele tardar "una media de tres meses" en resolver. "Entonces, como hemos hecho con otros recursos que nos han presentado, pues a los dos meses y medio estaré al ataque y llamaré; sé que se reúnen todos los jueves, pues ese jueves que se reúnan y nos lo resuelvan", ha dicho. Y es que, hasta entonces, el Ayuntamiento solo puede esperar.

Igual ha detallado que la elaboración del PGOU consta de "siete u ocho pasos, y el tercer paso era esa redacción del Plan General", un proceso que de manera cautelar ha ordenador paralizar el TACRC hasta que resuelva.

Así, aunque ya se había acordado la adjudicación del contrato a la UTE integrada por Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.; Jornet Llop Pastor, S.L.P.; Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P., S.A.; y Junquera Arquitectos, S.L.P., el Ayuntamiento no firmará el contrato.

En este sentido, la regidora ha querido dejar claro que "no depende del Ayuntamiento, porque queremos firmar contrato, pero es el tribunal el que nos ha dicho que hasta que no resuelva ese escrito no podemos firmarlo".

La alcaldesa se ha pronunciado así a preguntas de la prensa previas a la presentación del Museo del Kolor de Okuda en el Palacio Cortiguera.