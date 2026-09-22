Igual niega su intervención en el despido de tres empleados de basuras y defiende su dignidad: "No todos somos iguales"

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha negado "tajantemente" haber intervenido en el despido de tres trabajadores del servicio de basuras y ha defendido que tiene "la dignidad de no meter mano ni hacer lo que el PSOE suele hacer".

"No todos somos iguales, ni muchísimo menos", ha señalado Igual este martes a preguntas de la prensa, después de que el Grupo Municipal Socialista haya denunciado la "posible intervención política" de la alcaldesa "en el despido de tres personas que la empresa habría elegido para puestos de responsabilidad".

La regidora ha aseverado que es "mentira" la acusación lanzada por los socialistas, los cuáles, ha dicho, "se deben de creer que todo el mundo hace lo mismo".

Además, Igual ha indicado que entiende que, "en caso de haber algún político como los del PSOE, presuntamente corruptos", las empresas, como es el caso de Acciona y Oxital, no accedan a ello ni lo toleren.

Asimismo, ha apuntado que el contrato está sujeto a un pliego y a una oferta en el que la premisa es respetar el convenio laboral de los trabajadores y subrogarlos. Con lo cuál, si ha habido algún despido, ha asegurado que ella no ha tenido "nada que ver".

En cuanto a las "mentiras" del PSOE, Igual ha trasladado que se ha informado y dos de los empleados mencionados no son subrogados, sino que la empresa los ha contratado en un primer momento como refuerzo para "ponerse al día" pero después "no los ha necesitado". "El Ayuntamiento ni entra ni sale porque no eran subrogados", ha dicho,

Mientras que la otra persona despedida, que sí estaba subrogada, ha indicado que las empresas tienen sus "derechos y obligaciones" y, por lo tanto, "pueden ejercer expedientes disciplinarios y despidos", pero es un asunto "entre el trabajador y la empresa".

En este punto, ha manifestado que "jamás" va a defender a un trabajador que no haya hecho bien su trabajo, al igual que tampoco va a defender a una empresa que no haga bien su trabajo.

Así, ha aseverado que ni el comité de empresa ni ninguno de los trabajadores implicados se ha puesto en contacto de manera oficial con el Ayuntamiento para que interceda a la hora de defender los derechos ni de unos ni de otros.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa sobre los avances del servicio de limpieza y recogida viaria.