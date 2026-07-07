Igual no desvela si volverá a ser candidata a la Alcaldía de Santander

Archivo - La presidente de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante un acto del PP en Santander, en foto de archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, no ha desvelado si volverá a presentarse para la reelección en los próximos comicios de 2027, cuando restan once días para conocer los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia.

Y es que el Partido Popular ha anunciado que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, proclamará el 18 de julio a los candidatos a estas alcaldías en un acto que se celebrará en Santiago de Compostela.

A preguntas de la prensa este martes sobre si va a estar en esta lista, Igual ha sido breve. "Como va a ser nuestro presidente a nivel nacional quien lo anuncie, quién soy yo para anunciar lo que tiene que anunciar el presidente".

A finales de mayo, la alcaldesa afirmó que aún no había tomado la decisión de si concurrir a las elecciones municipales del próximo año, aunque sí manifestó su intención de retrasar la campaña "lo máximo posible" para evitar "la intoxicación política" en lo que resta de legislatura.

También dijo que le "encanta" ser alcaldesa, un cargo que le hace sentir "orgullo", y que para volver a presentarse a las elecciones hace falta ilusión, "que la tengo", así como equipo y respaldo de la familia y el partido, pero insistió en que "no toca todavía ni pensar en el respaldo en casa ni el respaldo en el partido; toca la ilusión del día a día de terminar esta legislatura".

Igual gobierna la capital cántabra desde 2016, cuando Íñigo de la Serna asumió el Ministerio de Fomento. Desde entonces ha gobernado dos veces en mayoría absoluta (2016-2019 y 2023-2027) y una en coalición, con Ciudadanos (2019-2023).