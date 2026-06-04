Igual no se plantea implantar la tasa turística en Santander: "No podemos dañar la gallina de los huevos de oro"

Archivo - Turistas en Santander.- Archivo - NACHO CUBERO / EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), no se plantea implantar la tasa turística en la ciudad, como ha reclamado el PSOE, porque "puede ser injusta", supone un "alejamiento" del sector turístico y la recaudación no está soportada "en ningún otro beneficio", entre otros motivos.

"No nos lo estamos planteando, está muy mal planteado de esta manera (la propuesta del PSOE)", ha considerado la regidora, que ha subrayado que Santander dedica parte de su economía y su empleo al sector turístico y "no podemos dañar la gallina de los huevos de oro".

A preguntas de la prensa, Igual ha sostenido que la tasa turística no tienen que "imponerla" los grupos, sino que son las comunidades o las ciudades quienes proponen su implantación, fruto de "hablar con muchos".

Así, cree que esta medida "tiene que ser algo que no sea un oportunismo político ahora que llegan las elecciones" y su planteamiento "tiene que ser más didáctico, con más explicaciones y con un mayor consenso entre todos".

"Nos parece, por imposición de un partido político, un alejamiento al sector turístico. En Santander no quieren a los turistas y quieren imponer la tasa turística", ha criticado la alcaldesa, que ha apuntado al respecto que tampoco el PSOE ha explicado para qué pedir dicha tasa turística y a qué se destinará su recaudación.

Asimismo, ha indicado que, a la hora de plantear su implantación, también se tiene que contar con los turistas que pasan todo el día en la ciudad pero no pernoctan en un hotel.

"En Santander no y de esta manera no", ha sentenciado Igual, que ha trasladado su respeto hacia la "autonomía" de los alcaldes a la hora de decidir implantar este gravámen, porque "cada ciudad tiene una sensibilidad especial", pero ha descartado hacerlo en Santander y que sea "por sistema".

Igual ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para informar de la nueva campaña de comercio, en el Ayuntamiento.