Igual ordena retomar las negociaciones con la Policía Local para "poder avanzar"

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual, junto a miembros de la Policía Local.-ARCHIVO- AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha ordenado al concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo, retomar las negociaciones con la Policía Local, después de que los representantes del Cuerpo registraran el pasado lunes una solicitud en el Ayuntamiento en este sentido.

"Le he dicho al concejal que se reúna con ellos como tenemos previsto y como es habitual para que podamos ir avanzando. Sin ningún problema", ha dicho la regidora este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación.

Al respecto, ha insistido en que ambas partes están obligadas "a hablar, a solucionar y a avanzar", aunque ha señalado que aun no hay una fecha concreta para que se produzca el encuentro.

Por otra parte, Igual se ha reafirmado en sus declaraciones sobre el aumento "exponencial" en las multas impuestas, que se han multiplicado por ocho, y vinculaba a las protestas policiales.

"No tengo ninguna intención de mentir, yo pedí un informe de cuántas multas llevamos y se multiplican exponencialmente", ha reiterado la alcaldesa, cuestionada por los datos exactos de las multas interpuestas y que ha mostrado su voluntad de hacerlos públicos cuando "se tenga el informe firmado por un funcionario".

En este sentido, ha detallado que, en "época de reivindicaciones y ruido sindical", los policías llevan a cabo las manifestaciones o las medidas de presión "que creen oportunas". Y, en este caso, "en la calle se han visto diferentes reacciones": "un incremento de multas" y "el no querer hacer horas extras". "Eso es una realidad que no puedo obviar porque si no estaría mintiendo", ha apostillado.

"Si he mentido se verá en esos datos y, si no he mentido, también se verá en esos datos, que son informes de jefes del servicio, quienes tienen que gestionar las multas. Yo ni redacto la multa, ni contabilizo la multa, ni curso la multa", ha concluido.

La regidora ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en el encuentro que ha mantenido este miércoles con representantes del sector empresarial para explicar las bonificaciones establecidas por el Ayuntamiento en la nueva tasa de gestión de residuos.