Igual sobre el parking de caravanas en Mataleñas: "Estoy esperando a que se construya para tapar muchas bocas"

La alcaldesa de Santander desmiente que el proyecto del aparcamiento tenga un búnker y se eliminen árboles

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander no va a replantearse su postura sobre el parking de caravanas de Mataleñas porque considera que se trata de "un buen proyecto" y ha desmentido que se vayan a eliminar plazas de aparcamiento y árboles, así como construir "un muro de dos metros ni ningún búnker".

"Estoy esperando a que se construya para tapar muchas bocas", ha afirmado la alcaldesa, Gema Igual (PP), a preguntas de la prensa, tras las concentraciones en contra de este aparcamiento celebradas el sábado en el área donde se realizará el proyecto y este lunes en la plaza del Ayuntamiento, convocadas por la Comisión en Defensa de Mataleñas.

La regidora ha confiado en que el tiempo "dará la razón" al equipo de Gobierno (PP) porque, según ha defendido, el aparcamiento "va a estar mucho mejor de lo que está ahora" y "no hay nada de las amenazas que muchas voces críticas o malintencionadas pueden hacer ver". "El tiempo pone a cada uno en su sitio y debemos de ejecutar esa obra para que se vea", ha dicho.

Igual ha insistido en que se trata de un aparcamiento que ya "existe" y que se va a "arreglar", con "las mismas plazas". Además, ha indicado que en la actualidad las autocaravanas están "repartidas por Cueto" y lo que se busca con este proyecto es "ordenarlas".

En cuanto a las críticas al proyecto, ha enfatizado que "no es cierto que haya un muro de dos metros ni un búnker". Ha detallado que "puede" que se elimine "un máximo" de nueve pinos, pero se van a reponer 119 árboles autóctonos. Y ha subrayado que "los autocaravanistas no son turistas de quinta o de sexta".

Asimismo, ha reiterado que se trata de "un aparcamiento para autocaravanas donde la gente va a pagar por estar allí, en donde no se puede acampar, no se puede sacar ni un tendal, ni una mesa y unas sillas para comer".

Igual ha apuntado que en el Plan Especial de Mataleñas ya venía recogido este proyecto y el Plan de Sostenibilidad Turística "se aprobó con un proyecto para rehabilitar este aparcamiento". Además, el Consistorio no se plantea echar para atrás esta obra porque cuenta con fondos europeos que tendría que "devolver" de no materializarla.

"NO DEBO UNA REUNIÓN A NADIE, ESTÁ TOTALMENTE EXPLICADO"

Cuestionada por la reunión que la Comisión para la Defensa de Mataleñas anunció que iba a solicitar este martes, Igual ha apuntado que desconoce si la han pedido, pero ha subrayado que ni ella ni el equipo de Gobierno deben una reunión "a nadie" y, además, "es difícil reunirse con quien tiene una idea preconcebida o con quien no quiere escuchar".

Ha indicado que ya se han mantenido reuniones al respecto, el proyecto ya está en licitación, tiene ofertas que se están valorando, y está "a punto de comenzar", por lo que insta a quienes "no les gusta" a "respetar el proyecto". "El proyecto está totalmente explicado, entonces... ¿27 reuniones o 37 son las necesarias? Es absurdo", ha valorado.

Igual ha hecho estas declaraciones en la inauguración de la Feria del Disco y Coleccionismo 2025, en la Plaza de Alfonso XIII.