Igual recuerda a Costas que tiene "la responsabilidad" de mantener en buen estado el edificio de la Horadada

SANTANDER, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha recordado hoy a la Demarcación de Costas, propietaria del edificio de la Horadada, que tiene la "responsabilidad de mantenerlo" en buen estado y de actuar en él, según la ley, y no puede dejarlo en "ruina" como está ahora. "Lo que no se puede hacer es dejación de funciones".

Así se ha pronunciado la regidora a preguntas de la prensa tras conocerse este martes que la Demarcación de Costas ha otorgado al Ayuntamiento la concesión del antiguo balneario de la playa de Los Peligros por un plazo de 15 años, prorrogable a un máximo de 30.

Igual ha recordado que el edificio de la Horadada es propiedad de Costas, que fue quien decidió no continuar la concesión y derribarlo, aunque no se lo permitió el planeamiento de Santander al estar incluido en el Inventario de Bienes Catalogados del Plan Especial del Sardinero.

La alcaldesa ha explicado que desde la Administración local se ha solicitado negociar con Costas "pero que no nos dejen un edificio en ruinas como está ahora para que al Ayuntamiento nuevamente le cueste dinero lo que Costas no hace y es su responsabilidad".

"Un edificio, el dueño que tenga, tiene la responsabilidad de mantenerlo y de actuar en él según la ley", ha enfatizado Igual, que ha denunciado que Costas "no lo ha mantenido porque así está; y no ha actuado según la ley porque quería derribarlo y no se puede. Y lo que hemos dicho es que lo que no se puede hacer es dejación de funciones".

"Si el Ayuntamiento tiene que sentarse con Costas, lo que pediremos, por lo menos, es que Costas no siga perjudicando a los santanderinos, al Ayuntamiento y a las arcas municipales", ha avanzado.

Cuestionada sobre el futuro de la Horadada, Igual ha apuntado que un edificio "maravilloso" como éste puede tener "muchos usos", por ejemplo deportivos o relacionados con la playa. "Pero, para cualquier federación o para cualquier concesión, lo que tiene que estar es en perfecto estado, que no está ahora".

La alcaldesa se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras visitar el inicio de la obra de la última fase del proyecto de ampliación del plan de mejora de la presión del agua en General Dávila.