IHCantabria y la Guardia Civil lanzan un sistema para reforzar la vigilancia marítima y el control de la contaminación - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil han desarrollado el sistema DSS-SEMAR, que tiene el objetivo de apoyar la toma de decisiones para mejorar los servicios de vigilancia marítima, especialmente en los orientados al control de la contaminación y a las operaciones de búsqueda de personas desaparecidas en el mar.

En un comunicado, la UC ha explicado que una vigilancia marítima eficaz es "esencial" para salvaguardar los ecosistemas costeros, garantizar la seguridad de la navegación y hacer cumplir la legislación marítima.

Por ello, se ha diseñado "un servicio innovador", DSS SEMAR, para mejorar la seguridad, la eficiencia y la capacidad de respuesta de las operaciones marítimas realizadas por las autoridades de vigilancia marítima y las fuerzas del orden.

"Este servicio integra información sobre las condiciones oceánicas, las variables atmosféricas y el oleaje, junto con modelos numéricos avanzados, lo que permite ofrecer predicciones e información de ayuda a la toma de decisiones a través de una plataforma intuitiva y fácil de utilizar", ha subrayado la UC.

Este sistema está compuesto por tres módulos, uno de operatividad, que tiene el objetivo de analizar las predicciones de variables meteoceanográficas para evaluar si las condiciones para la navegación son seguras; otro de Vigilancia para avistar manchas de contaminación u objetos a la deriva, en el que se realiza una simulación de trayectorias para estimar su potencial origen, y uno de búsqueda, cuyo objetivo es asistir en la localización de personas desaparecidas en el mar.