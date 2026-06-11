El II Congreso Regional de Salud bate récord con más de 500 participantes

II Congreso Regional de Salud - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Regional de Salud ha batido su récord de participación con más de 500 asistentes y se consolida como uno de los principales espacios de encuentro, intercambio de conocimiento y difusión de buenas prácticas del sistema sanitario cántabro.

Durante dos días, el Seminario Mayor de la Fundación Comillas ha acogido a profesionales de distintos ámbitos asistenciales, gestores, investigadores y responsables sanitarios para compartir experiencias y reflexionar sobre los retos presentes y futuros de la sanidad en Cantabria.

Según ha informado el Gobierno, han sido dos intensas jornadas, la primera de ellas centrada en las XVI Jornadas de Calidad y Seguridad del Paciente, con comunicaciones científicas y talleres prácticos simultáneos. La segunda sesión acogió el II Congreso Regional de Salud, propiamente dicho, que se ha estructurado en torno a diferentes mesas temáticas y sesiones técnicas paralelas dedicadas, entre otras cuestiones, a la sostenibilidad del sistema sanitario, la transformación digital, la investigación, la humanización, la innovación organizativa y las buenas prácticas asistenciales.

De hecho, el encuentro ha servido para abordar asuntos como la sostenibilidad económica del sistema sanitario, la inteligencia artificial, la interoperabilidad, la atención centrada en la persona, la salud comunitaria o la investigación y la seguridad del paciente.

Para el consejero de Salud, César Pascual, "lo valioso" del congreso gira alrededor "de la capacidad de transformar desde dentro, desde los equipos, desde los hospitales, desde Atención Primaria, desde la salud pública, desde quienes todos los días hacen que el sistema avance un poco más".

Y por ello ha agradecido la implicación de los profesionales sanitarios, "que sostienen cada día un sistema complejo, toman decisiones difíciles, trabajan bajo presión, resuelven incertidumbres, cuidan, escuchan y acompañan". En definitiva, profesionales "comprometidos".

PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES

Como broche final del encuentro se ha reconocido a los mejores trabajos científicos presentados. El premio a la mejor comunicación ha sido para 'Eficacia de una intervención educativa sobre soporte vital básico a familiares de niños menores de 1 año: ensayo clínico cruzado', elaborado por Paula González, Claudia García, Ángela Padilla, José Luis Cobo y Marta Victoria Santiago.

Por su parte, el premio al mejor póster ha recaído en 'Primer contacto, primera confianza: la implementación de un modelo estructurado de humanización administrativa', de Luis Miguel Fuentes.

Además, el Congreso ha celebrado con una mesa de conclusiones en la que han participado los gerentes de las diferentes áreas, moderada por el director gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero.

Durante la sesión se han compartido las principales reflexiones y aprendizajes surgidos a lo largo de las distintas mesas y sesiones técnicas, poniendo en valor el trabajo colaborativo desarrollado en el conjunto del sistema sanitario cántabro.