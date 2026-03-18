El II festival 'Alegra la Vista' de Torrelavega se celebrará en mayo con arte urbano, música y cultura

Mural urbano - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha iniciado el proceso de licitación para la organización de la segunda edición del festival 'Alegra la Vista', una iniciativa que apuesta por el arte urbano, la música y la dinamización cultural de la ciudad, que se celebrará en mayo.

El concejal de Dinamización y responsable del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Jesús Sánchez, ha explicado que el contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 86.048 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de marzo a las 23.59 horas.

Está previsto que se celebre entre los días 16 y 23 de mayo, si bien, en caso de condiciones meteorológicas adversas, podrá trasladarse a la semana inmediatamente posterior, ha indicado el edil.

Sánchez ha destacado que esta iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Torrelavega 4.0 hacia el 035', incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Sánchez también se ha referido al "papel clave" que desempeñan las comunidades de propietarios en este proyecto, ya que las intervenciones artísticas se realizan en fachadas de edificios, por lo que contempla la colaboración municipal con éstas, que cederán sus fachadas para la creación de los murales, comprometiéndose además a su conservación durante un periodo mínimo de cinco años.

Asimismo, ha señalado que en esta edición la empresa adjudicataria será la encargada de gestionar estos acuerdos de cesión con las comunidades de propietarios.

ARTE URBANO Y DINAMIZACIÓN

'Alegra la Vista' tiene como objetivo dinamizar el tejido cultural de la ciudad y apostar por el arte gráfico urbano mediante la creación de murales en distintas fachadas de Torrelavega realizados por artistas de diferentes ámbitos.

Además de las intervenciones, el festival incluirá actividades culturales y conciertos, configurando una programación abierta a la ciudadanía.

Uno de los aspectos clave del proyecto es la creación de un itinerario artístico urbano, que permitirá a vecinos y visitantes recorrer la ciudad a través de los murales, reforzando el atractivo turístico de Torrelavega, ha indicado el concejal.

ÉXITO DE LA 1º EDICIÓN

Sánchez ha subrayado que esta segunda edición da continuidad a una iniciativa que en su primera convocatoria tuvo una gran acogida, con intervenciones en diferentes puntos de la ciudad a cargo de artistas de ámbito internacional, nacional y local.

En concreto, la primera edición permitió la creación de nueve murales y una intervención artística, con la participación de creadores como JDL (Ámsterdam), Kaldea (París), Den KL y Jank (Bilbao y Santander), Veintidosdeldos (Novales) o Kool QSC (Madrid), junto a artistas locales como IKR, Naza, 191 y Abe.

Sánchez ha destacado que el objetivo es "seguir consolidando este festival como una cita cultural de referencia, que contribuya a dinamizar la ciudad, apoyar la creación artística y atraer visitantes".