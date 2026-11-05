La II Gala del Comercio de Santander premia a Lera, La Folie y La Quesona - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II Gala del Comercio de Santander ha premiado este miércoles a los comercios Lera, La Folie y La Quesona, en las categorías Legado, Innovador y Emprendedor, respectivamente.

La gala, que se ha celebrado en el Centro Botín y ha estado presidida por la alcaldesa, Gema Igual, ha sido un homenaje "a quienes levantáis la persiana de vuestros establecimientos y contribuís, con vuestro trabajo, a que nuestra ciudad siga teniendo vida, actividad y oportunidades", según la regidora.

En este sentido, Igual ha destacado la importancia del evento, un reconocimiento "a quienes estáis acostumbrados a atender, escuchar, aconsejar, resolver problemas y a ofrecer siempre lo mejor de vosotros".

"Cuando pensamos en nuestra ciudad, inevitablemente nos vienen a la memoria sus calles, sus plazas, sus edificios y sus paisajes. Pero también recordamos los comercios que hemos conocido desde pequeños, los establecimientos donde compraban nuestros padres o nuestros abuelos, las tiendas que han acompañado nuestra vida cotidiana y aquellas otras que han ido llegando y que hoy forman parte de nuestros barrios", ha subrayado.

Y ha lanzado un mensaje claro. "Queremos que los vecinos sigan apostando por el comercio local, que sientan que comprar en Santander es apoyar a su propia ciudad. Porque cada vez que alguien elige un comercio de barrio está contribuyendo a mantener la economía local, a crear empleo y a fortalecer la comunidad".

El premio al Comercio con Legado ha sido para Lera, que la alcaldesa entregó personalmente. Está dedicado a las familias que han pasado de una generación a otra el conocimiento de su oficio, la relación con sus proveedores y la confianza de sus clientes.

El reconocimiento al Comercio Innovador ha recaído en La Folie por su capacidad de evolucionar. "Porque incluso los negocios que llevan años funcionando necesitan preguntarse qué pueden mejorar y cómo responder a las nuevas demandas de los clientes", ha señalado.

Y el premio al Comercio Emprendedor ha distinguido a La Quesona ya que representa "a quienes han decidido poner en marcha un proyecto propio y seguir avanzando en la creación de nuevos espacios".

La gala, organizada por el área de comercio del Ayuntamiento de Santander junto con la empresa Ruido Interno, ha contado con la colaboración de COERCAN, la Cámara de Comercio, la Dirección General de Comercio y el Centro Botín.