La II Gala del Deporte Femenino de Cantabria reconoce a Marta Castillo y Athenea del Castillo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La II Gala del Deporte Femenino de Cantabria 'Futuro en Femenino', una iniciativa promovida por El Diario Montañés con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo, ha distinguido a Marta Castillo con el premio a la Deportista del Año y a Athenea del Castillo por su Hazaña Deportiva.

El evento, celebrado de jueves en el Centro Cultural La Vidriera de Camargo, ha reunido a deportistas, clubes, empresas e instituciones para reconocer el talento y la trayectoria de las mujeres en el ámbito deportivo.

Durante la gala se entregaron también galardones a Cionín Villagrá en reconocimiento a toda una Trayectoria; Jana Muñoz, como Deportista Revelación, y la Sociedad Deportiva de Remo Astillero y el Sardinero Hockey Club compartieron el galardón al Club Femenino del Año.

Además, Anabel Lee recibió el premio a la Empresa Impulsora del Deporte Femenino; Celia Abril fue reconocida como Camarguesa Deportiva del Año; Patricia Álvarez recogió la Mención Especial El Diario Montañés y el Club HBC'74 fue distinguido con la Mención Especial Camargo.

La gala contó con la asistencia de representantes institucionales, como la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río; la directora general de Deportes, Susana Ruiz, y los alcaldes de Camargo, Diego Movellán, y Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, además de clubes, patrocinadores y familiares de las deportistas reconocidas.

Durante su intervención, Movellán defendió la necesidad de seguir avanzando en la visibilidad y el reconocimiento del deporte femenino y puso de relieve el papel que desempeñan las deportistas como referentes para las nuevas generaciones.

"El deporte femenino no es una cuota ni una moda. Es una fuerza que está reventando las costuras de la realidad del ecosistema deportivo tal y como lo conocíamos", manifestó el regidor, quien subrayó que en Cantabria existen más de 20.000 mujeres federadas, una de cada cuatro licencias deportivas.

En esta línea, el regidor incidió en que el crecimiento del deporte femenino es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Asimismo, Diego Movellán aseguró que las administraciones deben seguir implicándose para consolidar los avances logrados. "El deporte femenino no necesita permisos. Necesita apoyo. No necesita condescendencia. Necesita recursos", aseveró al inicio de un evento en el que puso en valor el trabajo que se desarrolla en Camargo y en toda Cantabria a través de clubes y deportistas, que contribuyen al crecimiento de la práctica deportiva femenina.

En este sentido, destacó los éxitos cosechados esta temporada por entidades como el Club Deportivo Revilla femenino, el Balonmano Camargo, Patinaje Camargo El Pendo, el Club Mateo Escagedo o el Club HBC'74, distinguido durante la gala con el Reconocimiento Especial del Ayuntamiento de Camargo.

"Miles de niñas están creciendo con vuestros nombres entre sus ilusiones", aseveró el alcalde refiriéndose a las deportistas premiadas, al tiempo que recordó que el desarrollo del deporte femenino requiere del compromiso de toda la sociedad. "Si queremos más niñas jugando, compitiendo y ganando, no basta con aplaudir al final. Hay que estar antes. Hay que estar durante. Hay que estar siempre", afirmó.