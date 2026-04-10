El III Festival de Folclore Cantabria y Europa será el día 30 en el Palacio de Festivales

Presentación del Festival de Folclore Cantabria y Europa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El III Festival de Folclore Cantabria y Europa 'Tradiciones Encontradas' se celebrará el 30 de abril, a partir de las 19.30 horas, en el Palacio de Festivales, en un desfile de hora y media de cánticos y bailes de la comunidad autónoma y en el que, en esta ocasión, también se hará un hueco al fado portugués a cargo de la artista María do Ceo, en un guiño a los 40 años de la adhesión del país luso a la UE.

Además en esta cita, que reunirá a aproximadamente medio millar de artistas, habrá homenajes póstumos a cuatro personas que "dieron toda su vida por el folclore" y que han fallecido a lo largo del último año: José Miguel Guerra, presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos en Torrelavega; el multinstrumentista Fernando González, conocido como 'Nando el asturiano'; Antonio Peláez, solista del Coro Ronda Garcilaso, y la panderetera Conchi García, fallecida el pasado noviembre a los 56 años.

También se hará un guiño a la festividad de La Folía de San Vicente de la Barquera, contando sobre el escenario con sus pandereteras y su canto a la Virgen de la Barquera.

Habrá una actuación de solistas montañeses, en la que coincidirán sobre el escenario algunos de los de más edad, como Pedro Álvarez, junto a niños que representan el futuro del folclore.

Completarán la programación, las actuaciones del Coro Ronda La Esperanza (Requejo), el grupo de folk 'Repande' y Brumas Norteñas (Comillas) y de una docena de agrupaciones de danzas que interpretarán bailes típicos de Cantabria como 'el cuevanuco', 'salto el pasiego' y 'jota montañesa'.

El festival contará como colofón con la interpretación de los himnos de la Unión Europea y de Cantabria.

El evento, organizado por la Dirección General de Fondos Europeos en colaboración con la Federación de Agrupaciones de Folclore, tiene como objetivo poner en valor el patrimonio cultural y las tradiciones populares de Europa, al tiempo que fomenta la participación ciudadana y la colaboración entre entidades sociales y culturales de la comunidad autónoma.

La edición ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, junto a la presidenta de la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folclore, Carmen Olarreaga.

El consejero ha subrayado la importancia de este festival, que en sus dos anteriores ediciones logró dos llenos de público, y lo diferente que son cada una de las ediciones.

"Llevamos el tercer festival y ninguno se parece al anterior en nada", ha destacado.

El festival tiene carácter benéfico y, en esta edición la recaudación íntegra de la venta de entradas se destinará a la Cocina Económica y Cáritas.

La venta de entradas al festival comenzará esta tarde y tendrán un precio simbólico de 2 euros.

RECUERDO A MARCANO

Tanto Agüeros como Olarreaga han tenido un recuerdo en la presentación de este festival para el regionalista Javier López Marcano, fallecido el 2 de abril de un infarto, y le han destacado, en palabras del consejero, "como una de las personas que más ha hecho por el folclore".

"Yo siempre le decía: Tú no bailabas, pero apoyabas como el primero", ha afirmado a su vez Olarreaga.

También han estado en la presentación de esta edición la directora general de Fondos Europeos, Marta García; Julio Merino, colaborador de la organización y presidente del Coro Ronda Altamira; Luz López y Ana Rivero, de la Cocina Económica de Santander, y Nieves Estébanez, en representación de Cáritas.