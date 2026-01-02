El III Festival de Títeres de Torrelavega se despide con el espectáculo 'Pájaros en la cabeza'

La concejala de Festejos, Patricia Portilla, presenta la última función del III Festival de Títeres y Objetos - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El III Festival de Títeres y Objetos de Torrelavega pondrá fin a su programación este domingo, 4 de enero, con el espectáculo 'Pájaros en la cabeza', una propuesta de narración oral y títeres de la compañía cántabra ¡Qué Cuentista! dirigida al público familiar.

La función comenzará a las 12.00 horas y, ante la previsión de lluvia, se trasladará a la Sala Mauro Muriedas, con entrada libre hasta completar aforo y una duración aproximada de 45 minutos.

La concejala de Festejos, Patricia Portilla, ha destacado a 'Pájaros en la cabeza' como una propuesta "de lujo" para cerrar una cita que, año tras año, "gana peso" en la oferta cultural navideña de Torrelavega.

El espectáculo está recomendado para niños a partir de 3 años, pero también pensado para acompañantes adultos "que quieran recuperar, aunque sea por un rato, esa parte de infancia que nunca se pierde del todo", ha añadido.

'Pájaros en la cabeza' invita al público a dejar volar la imaginación a través de historias llenas de humor, ternura y fantasía, en las que los títeres y los objetos cobran vida para hablar de sueños, miedos y deseos cotidianos con un lenguaje cercano y poético.

La compañía ¡Qué Cuentista! propone un formato muy participativo, en el que la narración oral se mezcla con el juego escénico y la complicidad con los espectadores.

Portilla ha destacado la "gran calidad" de los montajes que han conformado esta tercera edición del festival, con compañías procedentes de distintos puntos de España y propuestas "muy variadas" en técnicas y formatos.

Ha agradecido también el trabajo de las compañías participantes y la respuesta del público, que "con su asistencia y entusiasmo contribuye a que Torrelavega siga reforzando su apuesta por la cultura accesible y de calidad".