El III Maratón de Cine de Terror propone un Halloween de película con dos versiones de 'Nosferatu' en la Filmoteca

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y la Filmoteca de Cantabria Mario Camus celebran un año más Halloween con una nueva edición del maratón de cine de terror, que tendrá lugar este sábado, 31 de octubre, y que, en esta ocasión, estará dedicado a uno de los grandes iconos del género: 'Nosferatu'.

Se trata de una iniciativa que se ha convertido en una cita habitual de la programación cultural de Halloween en la ciudad y que ofrece a los santanderinos una alternativa de ocio diferente para disfrutar de esta celebración a través del cine.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, que ha presentado la tercera edición de este Maratón de Cine de Terror, ha destacado la colaboración que mantienen el Ayuntamiento y la Filmoteca de Cantabria para impulsar esta propuesta, que este año adquiere un significado especial al coincidir con la celebración del 25 aniversario de la institución cultural.

Según ha explicado, el maratón propone este año un recorrido por la evolución del cine de terror a través de dos versiones de una misma historia, separadas por más de un siglo, que permitirán al público descubrir cómo ha cambiado la forma de llevar el miedo a la gran pantalla.

La primera sesión comenzará a las 17.30 horas con la proyección de 'Nosferatu, una sinfonía del horror' (1922), de F. W. Murnau. Esta proyección, de 90 minutos de duración, contará además con música a cargo de Estefanía Sánchez (NONOIS).

Entre las 19.00 y las 20.00 horas los asistentes podrán disfrutar de un cóctel en el vestíbulo de la Filmoteca, concebido como un espacio de encuentro entre las dos sesiones del maratón.

La segunda sesión comenzará a las 20.00 horas con la proyección de 'Nosferatu' (2024), dirigida por Robert Eggers, una reinterpretación contemporánea del clásico que recupera la historia del legendario vampiro desde una mirada actual. La película tiene una duración de 130 minutos.

Méndez ha animado a los ciudadanos a participar en una propuesta que combina el cine clásico y contemporáneo en una jornada especialmente dedicada a los amantes del terror.