Ilesos los dos ocupantes de un coche que volcó en la A-8, a la altura de Hazas de Cesto

SANTANDER 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos ocupantes de un vehículo que ha volcado este martes, Día de Reyes, en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Hazas de Cesto, han resultado ilesos.

Al lugar del accidente se trasladaron efectivos de los Bomberos del Gobierno de Cantabria, que voltearon el turismo para ponerlo sobre las ruedas de nuevo y ayudaron a cargarlo en la grúa para su traslado.

Posteriormente, se limpió la calzada. Han tomado parte en el operativo la Guardia Civil, el 061 y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras.

Por otra parte, bomberos del 112 han rescatado a dos menores que se encontrabana atrapados en un ascenso de un edificio de Reinosa.