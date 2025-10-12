El IMD abre este lunes las inscripciones para los campus de las vacaciones escolares

El IMD abre este lunes el plazo para los campus multideporte y minimultideporte de las vacaciones escolares - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander abrirá este lunes, 13 de octubre, y hasta el miércoles 22, el plazo para la inscripción de los campus multideporte y minimultideporte que se desarrollarán con motivo de las vacaciones escolares de finales de este mes.

Los dos campus se destinan a niños de 3 a 16 años y se celebrarán del 27 al 31 de octubre en el Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.

En ambas actividades se incluye la opción de ludoteca (gratuita) en el Pabellón de Patinaje (opcional, previa reserva de plaza y elección de horario de entrada a la misma), con dos turnos de entrada, a las 08.00 horas y a las 09.00 horas.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, quien ha explicado que este programa deportivo pretende aglutinar una oferta "que cubra al máximo" la demanda de actividad física y deportiva y, además, facilite la conciliación familiar-laboral con motivo de la semana no lectiva.

Para cualquier consulta, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con el departamento de Escuelas Deportivas a través de los teléfonos 942.203.176 o 942.200.800 (ext-1), en el horario de atención al público de lunes a viernes de 08.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00 horas y en el correo electrónico escuelasdeportivas@santander.es.