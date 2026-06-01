El IMD adjudica la renovación del campo de fútbol Vicente Miera con un plazo de ejecución de tres meses

Campo de fútbol Vicente Miera - EUORPA PRESS

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha aprobado en su reunión de este lunes adjudicar la obra de renovación del campo de fútbol Vicente Miera a Mondo Ibérica por un presupuesto de 478.306 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Gema Igual, durante la reunión del órgano, y ha explicado que el objeto principal de la actuación es la renovación del firme y el césped artificial de la instalación deportiva, además de otras actuaciones como la mejora del equipamiento deportivo y del alumbrado, reparaciones del drenaje y riego y renovación de ciertas instalaciones en los vestuarios.

Así, se renovará el césped artificial, se ampliarán las dimensiones del terreno de juego para cumplir con la normativa vigente en cuánto a las propias dimensiones como de los pasillos laterales y frontales de seguridad; se saneará el cierre metálico del terreno de juego actual y el desplazamiento en el fondo sur, y se renovará el equipamiento deportivo, entre ellos, las porterías, banquillos y video marcador.

Además, se mejorará la red de drenaje y se sustituirán los aspersores de riego existentes; se renovarán los proyectores de iluminación existentes, así como las puertas de acceso y los elementos de radiadores de calefacción existentes en los vestuarios.

Por otra parte, el Consejo del IMD también ha dado luz verde a la litación de la obra de renovación del cierre perimetral de las piscinas descubiertas del Complejo y a la renovación y mejora de la eficiencia energética en la iluminación de varias instalaciones deportivas.

Sobre la primera, Igual ha detallado que cuenta con un presupuesto de 435.235 euros.

Actualmente, el cierre perimetral de la finca donde se ubican las piscinas descubiertas se resuelve mediante un cercado de dos metros de altura realizado con malla simple torsión y postes de tubo de acero. Adosado a éste se encuentra una zona de arbustos como cierre vegetal.

Así, por parte del IMD se proyecta el desmontaje de ambos elementos, donde, para el caso de la malla se encuentra fuera ya de su vida útil. Dentro de la actuación se proyecta también la mejora de la zona peatonal al viento Sur del cierre, incluyendo la zona embaldosada junto al edificio de restauración.

La actuación proyectará la sustitución del cierre antes descrito por otro resuelto en un zócalo de hormigón armado sobre el que descansará una celosía metálica formada por perfiles en Z.

Las puertas de acceso al interior del recinto de las piscinas se resolverán bien de dos hojas abatibles para el acceso peatonal o corredera para el paso de vehículos de mantenimiento.

Y con respecto a la iluminación, el contrato administrativo busca renovar y mejorar la eficiencia energética de la iluminación en seis instalaciones deportivas de Santander.

El presupuesto asciende a 386.664 euros y el proyecto contempla la intervención integral en los siguientes campos de juego: dentro del Complejo Municipal Ruth Beitia, Campo de Hockey Verde, Campo de Fútbol-11 A y Campo de Fútbol-11 B; y en los campos municipales, el de Fútbol-11 de San Román, Fútbol-8 de Monte y Fútbol-11 de Cueto.

El plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses y las empresas interesadas dispondrán de 20 días naturales para presentar sus propuestas tras la publicación en PLACE.

Además, con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio 2025 se ejecutará la actualización de las cubiertas de cuatro pistas de tenis en el Complejo por 706.387 euros.

Otros de los acuerdos tomados en la reunión han sido la aprobación de 12 convenios de colaboración con clubes o federaciones, así como las bases de las subvenciones para fomento del deporte para las que se destinarán 350.000 euros.

Existen dos modalidades: para programas deportivos de todo el año para clubes y asociaciones vecinales de Santander y para organizar eventos deportivos especiales en la ciudad

El plazo es de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria