El IMD concede 350.000 euros a 70 programas deportivos y 89 eventos de 2026

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Santander ha concedido 349.201 euros en ayudas municipales de promoción y fomento del deporte, destinadas a 70 entidades programas deportivos y 89 eventos.

Así lo ha publicado este viernes el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), que detalla las ayudas otorgadas a proyectos deportivos anuales, y que han sido destinadas a clubes, entidades deportivas y asociaciones ciudadanas inscritas en el Registro General de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Santander, así como a las fundaciones deportivas cuyo domicilio estatutario se ubique en Santander y sus beneficiarios y fines sean deportivos.

En cuanto a las subvenciones a proyectos para la organización de eventos deportivos, se dirigen a aquellos acordes con la planificación general municipal en materia de deportes, que se desarrollen en el municipio y que, por su trascendencia deportiva o social, tengan interés relevante para la ciudad.

En el apartado de programas deportivos, las ayudas se han destinado a 70 entidades entre las que se encuentran los clubes de balonmano Pereda o Sinfín, el Sardinero Hockey Club, la agrupación Padre Apolinar, la Federación de Deportes para Discapacitados Intelectuales, los clubes de baloncesto Némesis y Eloy Villanueva, así como clubes de fútbol y otras modalidades deportivas.

Por otro lado, en los eventos deportivos, se han concedido subvenciones a 36 entidades para celebrar 89 citas. Entre ellas, la Agrupación Deportiva de Fondo Cantabria para la celebración de la Milla y el Medio Maratón de Santander; la Federación de Discapacitados Intelectuales para el Campeonato de España de Campo a Través para personas con discapacidad intelectual; o las peñas de bolos Castilla Hermida y de Peñacastillo para diferentes concursos bolísticos.

La entidad que recibirá la partida más alta será la Escuela de Regatas del CDB RC Marítimo de Santander (10.072 euros), seguido del CDB Sardinero HC para sus gastos de funcionamiento (9.534 euros); el proyecto deportivo de hockey hierba y sala del CDB RS De Tenis de La Magdalena (9.415 euros); y el proyecto deportivo de la Asociación CDE Cantabasket 04 (8.909 euros).

Por su parte, el evento al que más dedicará será el 'I Ecorrallye Cantabria 2025', organizado por el CDE Koco Motor Sport, al que concederá 4.997 euros.