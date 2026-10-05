El IMD de Santander aprueba un presupuesto de 14,4 millones de euros para 2027, un 7% más

Consejo Rector del IMD - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El Consejo Rector da luz verde a la actualización de las cubiertas de cuatro pistas de tenis en el Complejo SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander ha aprobado este lunes el presupuesto para 2027, que asciende a 14,4 millones de euros, un 7% más que en 2026.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, tras la celebración del Consejo Rector que ella ha presidido y cuyas cuentas ha asegurado que "reflejan con claridad la apuesta del Ayuntamiento de Santander por el deporte, por nuestros clubes, por nuestros deportistas y por unas instalaciones municipales cada vez mejores".

Tal y como ha detallado, el incremento es de casi un millón más (+ 977.184 euros) respecto a este año, dentro de uno de los esfuerzos de modernización de instalaciones deportivas más importantes de los últimos tiempos porque unas buenas instalaciones "permiten entrenar en mejores condiciones, ampliar horarios, organizar más actividades y competiciones, incorporar nuevas categorías y atraer a más niños, jóvenes y adultos a la práctica deportiva", ha dicho.

En este sentido, ha enumerado varias actuaciones también aprobadas en el Consejo Rector, como la adjudicación de la actualización de las cubiertas de cuatro pistas de tenis del Complejo Deportivo Municipal Ruth Beitia por 606.787 euros o la renovación del cierre perimetral de las piscinas descubiertas por 352.776 euros.

Se ha referido también a la reforma integral de la Casa de los Bolos y la construcción de un edificio anexo, con un presupuesto de licitación de 334.721 euros, con la colaboración del Gobierno de Cantabria, que aportará hasta 210.000 euros.

También se va a reparar la cubierta del módulo de atletismo del complejo Ruth Beitia, una actuación de más de 1,07 millones de euros para solucionar definitivamente los problemas de filtraciones.

Y ha hecho hincapié en la mejora del pabellón Simón Cabarga, con una inversión prevista de 816.930 euros, para renovar fachada y cubierta y acabar con las goteras y filtraciones que están afectando a las escuelas deportivas municipales y a los clubes que utilizan esta instalación.

Se construirán nuevos vestuarios en San Román, con una inversión de 280.092 euros, dando respuesta al incremento progresivo de la utilización de estas instalaciones y a las necesidades generadas, entre otras cuestiones, por la incorporación del rugby; y se ampliará la cubierta de las pistas de pádel del Ruth Beitia, con 214.750 euros, que permitirá aumentar las posibilidades de utilización de estas instalaciones durante todo el año.

OTRAS INVERSIONES

Además, durante el Consejo Rector se ha aprobado la licitación de la cubierta del pabellón interior del Ruth Beitia, con un presupuesto de 709.127 euros, para solucionar las goteras y filtraciones, retirar el fibrocemento con amianto y disponer de una cubierta con mejores condiciones de aislamiento, seguridad y durabilidad.

También se ha dado luz verde a los 1,2 millones de euros para subvenciones al deporte base, eventos y clubes de alta competición.

Durante la reunión del Consejo, también ha autorizado tres convenios de colaboración con la Fundación Recuperación Materiales Diversos para la V Edición del Torneo de Ajedrez Escolar 'Pequeños Gigantes' 2026 -11.000 euros-, con el Club Deportivo Elemental Triciclo Team para la celebración de la XXXIII Edición del Triatlón Ciudad de Santander -20.000 euros-, y con el Club Deportivo Elemental Bansander Santander para su participación en La Liga Regional de División de Honor de Bolo Palma temporada 2026, al que se destinarán 10.000 euros.