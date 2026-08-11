Inaugurada la cubierta de la pista de Silió tras una inversión de más de 377.000 euros

MOLLEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado hoy la cubierta de la pista deportiva de Silió (Molledo), tras una inversión de más de 377.000 euros, que garantiza la celebración de La Vijanera y otras actividades al margen de la climatología.

Además, ha anunciado que antes de que acabe la legislatura tendrá licitado el estudio informativo de la Variante de Silió, una obra que prevé una inversión de entre 2,5 y 3 millones de euros, y que la presidenta ha definido como "un compromiso de futuro que este Gobierno hará realidad".

También, ha avanzado que el Plan Director del Suelo Industrial, que estará concluido en octubre, definirá el mejor uso para los más de 46.000 metros cuadrados de la antigua fábrica de Hilaturas de Portolín, "un espacio lleno de posibilidades para el valle de Iguña".

Con la cubierta de la pista, Buruaga ha cumplido un compromiso adquirido con la Asociación Cultural Amigos de la Vijanera y con el alcalde, Joaquín Villegas, durante su primera celebración como presidenta. "Gobernar consiste precisamente en eso: en escuchar, estar cerca y priorizar, en comprometerse y cumplir", ha dicho.

Esta obra ha puesto a disposición del municipio cerca de 1.000 metros cuadrados cubiertos, y, aunque nació pensando en La Vijanera, "está llamada a ser mucho más", ya que permitirá "seguir haciendo pueblo los 365 días del año", ha dicho la jefa del Ejecutivo durante un acto que ha reunido a un gran número de vecinos.

"Silió nos enseña que cuidar de nuestras raíces es la mejor manera de construir nuestro futuro. Es lo que habéis hecho vosotros con La Vijanera y es lo que también haremos nosotros mientras tengamos responsabilidad en el Gobierno: cuidar lo que somos para seguir construyendo entre todos la Cantabria que queremos dejar a nuestros hijos y nietos", ha añadido.

Además, ha señalado que representa "la forma de entender la política territorial" del Ejecutivo cántabro y ha reivindicado la igualdad de oportunidades entre todos los territorios y el trabajo "codo con codo con todos los ayuntamientos y de forma muy especial con los rurales que afrontan el desafío del despoblamiento".

"Queremos una Cantabria que avance sin dejar a nadie atrás", ha defendido la presidenta, que se ha comprometido a "seguir construyendo el futuro de Molledo" con nuevas inversiones y proyectos.

Por su parte, el alcalde ha agradecido el compromiso personal de la presidenta con esta obra y ha confiado en que esta etapa de "gran colaboración institucional" siga siendo fructífera para el municipio.

También han asistido a la inauguración el consejero de Fomento, Roberto Media; el presidente de la Junta Vecinal de Silió, Julio Peña; técnicos de la empresa que ha realizado la obra; miembros de la Asociación Cultural Amigos de la Vijanera, y vecinos del municipio.

INVERSIONES

Por otro lado, Buruaga ha señalado que esta obra se enmarca en un "esfuerzo inversor mucho mayor" del Gobierno en este municipio en infraestructuras básicas que "mejoran el día a día de los vecinos".

Por ejemplo, la búsqueda de una solución a las inundaciones de Santa Olalla, con el "paso decisivo" del estudio realizado por el Instituto de Hidráulica, al que seguirá la redacción del proyecto, una vez esté definida la mejor opción, y la ejecución de esta obra "largamente demanda".

Asimismo, ha citado la mejora de caminos rurales y accesos en distintos puntos del municipio; el Plan de Obras Municipales, con una aportación de 225.000 euros; y las mejoras en el abastecimiento de agua, con las obras en marcha de los dos ramales de tubería y el depósito de Santa Marina, la actuación de la red de captación de Fuente del Avellano y el proyecto de Villordún, tres actuaciones que suman 211.000 euros.

La presidenta también ha avanzado que el Gobierno mejorará la seguridad con un nuevo proyecto de alumbrado en los accesos a San Martín, Casares, Quevedo y Pando.