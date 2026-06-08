Inaugurada en el Museo Marítimo la muestra dedicada a Luisa de la Vega, mujer "fundamental" en la ciencia marina

Inauguración de la exposición 'Luisa de la vega: El arte de ilustrar la ciencia’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Marítimo del Cantábrico acoge desde este lunes al 27 de septiembre la exposición 'Luisa de la Vega: El arte de ilustrar la ciencia. Una vida caleidoscópica en la historia no contada del Océano', que ha abierto hoy sus puertas en la sala Naos coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos.

La directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, ha participado en la inauguración donde ha destacado que la muestra recupera la figura de esta ilustradora científica, "pieza clave" en la primera Estación de Biología Marítima del Cantábrico y cuyo trabajo resultó "fundamental" para la clasificación, el estudio, el desarrollo y la divulgación de las ciencias naturales y marinas en España.

Así lo ha valorado Fernández puesto que, en una época sin medios modernos de reproducción, destacó la capacidad de observación, rigor intelectual y precisión artística de De la Vega.

Además, ha defendido que este homenaje llega en un momento "importante" para recuperar la historia de mujeres que desempeñaron un papel esencial pero que "no recibieron el reconocimiento merecido".

Por ello, para la directora general de Cultura esta exposición es "una oportunidad perfecta para reivindicar a una figura fundamental en el origen del Instituto Oceanográfico".

Por otra parte, ha explicado que las obras que incluye la exposición, de entrada gratuita, irán rotando por motivos de conservación, por lo que la muestra "estará en constante cambio".

En concreto, reúne ilustraciones originales, cajas de luz y una recreación de su gabinete de trabajo.

Esta propuesta se enmarca en la conmemoración del 140 aniversario de la fundación de la Estación de Biología Marina de Santander (1886), primera institución marina española dedicada al estudio científico del océano y origen del actual Instituto Español de Oceanografía y del propio Museo Marítimo, gracias al trabajo de Luisa de la Vega y su marido Augusto González Linares.

En la inauguración también han participado la directora del Museo Marítimo del Cantábrico, Lucía Fernández Granados, y la del Centro Oceanográfico de Santander del Instituto Español de Oceanografía, Izaskun Preciado.

EXPOSICIÓN

La muestra recupera y pone en valor la figura de Luisa de la Vega, ilustradora científica, educadora y pionera en un contexto histórico en el que las mujeres apenas tenían acceso a los espacios académicos y científicos.

A través de un recorrido biográfico y documental, la exposición propone descubrir el legado de una mujer cuya obra contribuyó de manera decisiva al desarrollo de las ciencias naturales y marinas en España.

La exposición reúne ilustraciones científicas, acuarelas, documentos históricos y materiales de archivo, incluyendo obras inéditas o poco conocidas hasta la fecha.

Sus láminas zoológicas y botánicas destacan por la precisión del trazo, la sensibilidad artística y su enorme valor científico, convirtiéndose en testimonio de una forma de hacer ciencia basada en la observación meticulosa y el rigor técnico.