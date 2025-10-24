Inaugurada la rehabilitación del Barrio Obrero del Rey tras una inversión de 3,8 millones

Las autoridades visitan e inauguran la rehabilitación integral del Barrio Obrero del Rey en Santander - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centenario Barrio Obrero del Rey de Santander luce como "nuevo" tras concluir una rehabilitación integral tras una inversión de 3,8 millones, de los que 2,6 --más del 68 por ciento--- proceden de fondos europeos y el resto ha sido costeado por parte de los vecinos.

Gracias a esta actuación, se han rehabilitado las fachadas de los 13 bloques del barrio, que suman un total de 144 viviendas, para instalar sistemas de aislamiento.

Por otro lado, se han llevado a cabo trabajos de urbanización que han supuesto la renovación integral del saneamiento del barrio, ya que el existente generaba "problemas recurrentes", del asfaltado y las aceras y el pintado de los aparcamientos y de los paso de peatones, según ha explicado el representante de Murart, que ha ejercido de agente rehabilitador en esta actuación.

En el acto de inauguración también han intervenido el delegado del Gobierno, Pedro Casares; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que han coincidido en poner en valor la importancia y el resultado de la actuación llevada a cabo y han felicitado a los vecinos, reconociendo su esfuerzo y resaltando también la colaboración entre administraciones.

CASARES DESTACA EL TRABAJO DEL GOBIERNO CENTRAL CON LOS FONDOS EUROPEOS

Casares ha destacado el trabajo del Gobierno de España tanto para conseguir como para desplegar los fondos europeos de los que hoy España, Cantabria y Santander se están beneficiando y que han permitido rehabilitar este barrio.

Además, ha detallado que desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se han invertido en la región en los últimos años 137 millones de euros, principalmente para movilizar 1.740 viviendas, 378 nuevas y 1.362 con rehabilitación.

También ha destacado los programas de rehabilitación de edificios públicos, con 11 millones de inversión en la comunidad autónoma y con los que se están rehabilitando, entre otros, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria o varios centros de salud.

Además, se ha referido a los 18 millones en rehabilitación de patrimonio histórico a través del Programa del 2% Cultural o 45,8 millones a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la rehabilitación de barrios, impulso de vivienda nueva o rehabilitación de viviendas. También ha puesto en valor el bono del alquiler joven, dotado con 11,4 millones.

Para continuar en ese camino, el delegado del Gobierno ha considerado que hay que trabajar desde todas las Administraciones en "esfuerzos compartidos" y más en materia de vivienda, porque es "la principal preocupación de muchos ciudadanos".

Por ello, ha pedido al Gobierno de Cantabria (PP) alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se invertirán en la comunidad otros 126 millones.

BURUAGA: HOY NACE UN "NUEVO" BARRIO OBRERO DEL REY

La presidenta de Cantabria ha opinado que con la "grandísima transformación" acometida el barrio "es otro", aunque "con el mismo encanto de siempre", y luce un aspecto "magnífico y renovado".

A su juicio, la rehabilitación acometida marca "un antes y un después" en cuanto a fachadas, saneamiento, abastecimientos, aceras, canalizaciones, entre otros, a lo que se suma la mejora en eficiencia energética, que, según ha destacado, va a traducir en importantes ahorros para los vecinos.

"La transformación yo diría que es total hasta el punto de que se podría decir que hoy nace un nuevo Barrio Obrero del Rey, moderno y acogedor", ha subrayado.

Para Buruaga, las actuaciones como las realizadas en el Barrio Obrero "potencian la calidad de vida" de los residentes y mejoran "los entornos urbanos".

A ello ha añadido que este tipo de proyectos impulsan la actividad económica y el empleo, uno de los "grandes objetivos" que se marcó este Gobierno hace dos años.

GEMA IGUAL: UN EJEMPLO DEL PODER DE LA UNIÓN VECINAL

Por su parte, la alcaldesa ha opinado que la rehabilitación del Barrio Obrero del Rey "es un ejemplo del poder de la unión vecinal y del valor de trabajar juntos por un mismo objetivo". "Los vecinos han demostrado una enorme capacidad de organización, esfuerzo y compromiso con su barrio", ha reconocido.

Y ha destacado que al lado de éstos ha estado en todo momento el Ayuntamiento, facilitando información y apoyo técnico a través de la Sociedad de Vivienda y Suelo para que pudieran acogerse a las ayudas europeas y gestionar todo el proceso con seguridad y acompañamiento".

También ha indicado que el Ayuntamiento ha bonificado el ICIO de la actuación, lo que ha supuesto un ahorro de 125.000 euros para los vecinos, "una medida que demuestra que cuando los vecinos se implican, las administraciones también deben estar a la altura".

Por otro lado, se está acometiendo también la rehabilitación integral de las casas de Renfe de Cajo --3 bloques y 120 viviendas--, con una inversión de 3,5 millones, y que previsiblemente se inaugurará el próximo año, entre febrero y marzo, según Buruaga.

A la inauguración de la rehabilitación del Barrio Obrero del Rey también ha acudido el consejero de Vivienda, Roberto Media; representantes de la Corporación municipal y vecinos.