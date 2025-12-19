Inauguradas en Los Corrales las primeras obras del Plan de Inversiones Municipales de Cantabria

Media inaugura en Los Corrales las primeras obras del Plan Municipal de Obras - GOBIERNO

LOS CORRALES DE BUELNA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras obras ejecutadas con cargo al Plan de Inversiones Municipales del Gobierno de Cantabria se han inaugurado este viernes en Los Corrales de Buelna, en las calles José María de Pereda y Menéndez Pelayo, así como en los barrios de San Mateo, Barros, Penías y Landeras.

Gracias a este plan, en el que la Consejería de Fomento aporta el 80% del coste de la actuación y los ayuntamientos el 20% restante, en el municipio se han ejecutado diez obras de mejora de la capa de rodadura en distintas zonas, que han supuesto un total de 13.000 metros de asfaltado y una inversión del Ejecutivo de 260.000 euros.

El consejero, Roberto Media, ha realizado una visita institucional a Los Corrales para inaugurar junto a su alcalde, Julio Arranz, estas primeras actuaciones del plan, dentro del cual, también, se ha incluido la renovación de la calle Cataluña y la avenida de España, donde se ha llevado a cabo la reposición integral del vial peatonal mediante un pavimento de hormigón impreso de color rojo.

La actuación, con una inversión de 48.000 euros, ha incluido vados peatonales y rodados en las aceras, el acceso a pasos sobre calzada y a garajes comunitarios y la renovación integral de la red de saneamiento de ambas calles, con un nuevo colector.

Con la inauguración de estas dos actuaciones, Los Corrales se ha convertido en el primer ayuntamiento de Cantabria que ha finalizado los proyectos recogidos en el Plan de Inversiones Municipales.

"Venimos trabajando toda la legislatura con el Ayuntamiento en un Plan de Inversiones muy ambicioso, que supone un antes y un después en esta localidad donde estamos haciendo actuaciones nunca vistas tan de golpe", ha explicado el consejero, que ha señalado que la cuantía total al municipio es de 425.000 euros.

Media también ha aprovechado la visita al municipio para comprobar in situ la finalización de la obra de ampliación de la red de saneamiento municipal de la calle Galicia, ejecutada a través de la Dirección General de Aguas y Puertos de su Consejería, con un presupuesto de 331.635 euros, de los cuales el Gobierno ha aportado 150.000 euros. Según ha anunciado, esta obra contará con una segunda fase.

"Actualmente desde la Consejería estamos trabajando en la siguiente fase del proyecto que es el arreglo del barrio Los Pedriscos con una inversión aproximada de 300.000 euros que se licitará a lo largo de 2026", ha indicado.

Por su parte, el alcalde de Los Corrales ha mostrado su satisfacción por el compromiso del Gobierno regional con el municipio y ha destacado la "tranquilidad" que ha supuesto para todos los vecinos la obra de saneamiento de la calle Galicia. Según ha explicado, la zona "no tenía saneamiento" y ahora se van a evitar las "fatídicas inundaciones" en momentos de intensas lluvias.

Junto al alcalde, también han estado presentes miembros de la Corporación como Javier Conde, primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Municipales; Alfredo Casanova, concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales; y José Manuel Martínez, concejal de Obras y Urbanismo.

FUTURA RONDA DE CIRCUNVALACIÓN

Media también ha anunciado que a primeros de 2026 el Gobierno de Cantabria presentará las alternativas del estudio informativo de la futura ronda de circunvalación de Los Corrales de Buelna, que unirá la actual carretera autonómica CA-170 (Los Corrales-Puente Viesgo) y la CA-736 (Los Corrales-Mata).

Para el consejero, se trata de un estudio "importantísimo que va a erradicar el problema actual", alejando el tráfico pesado del casco urbano y mejorando la seguridad vial en la zona.

"Nuestro compromiso es que en el 2026 ese estudio informativo esté aprobado y yo creo que en los primeros meses empezaremos con el trámite ambiental. Nos comprometimos a que esa obra estaría licitada y en marcha para las elecciones y espero que para entonces podamos cumplir con ese objetivo", ha detallado.

Estos trabajos, adjudicados a la empresa WSP Spain con un presupuesto de 177.083 euros y un plazo de ejecución de 14 meses, permitirán iniciar los trámites para la redacción del proyecto constructivo y la licitación de las obras, cuyo coste estimado asciende a los 9,5 millones de euros.

Este nuevo tramo, que contará con una longitud aproximada de dos kilómetros, partirá desde la recta de La Agüera, en San Felices de Buelna, cruzará el río Besaya y conectará con la glorieta que enlaza con el nuevo vial entre Los Corrales y Puente Viesgo, en el entorno del Polígono de Barros.