Se incendia un transformador de Ferroatlántica

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un transformador se ha incendidado esta tarde en la fábrica de Ferroatlántica, en la localidad cántabra de Boo de Piélagos, entre Astillero y Camargo, sin que se hayan producido heridos, en principio.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria, de Santander, Torrelavega y Camargo están trabajando en estos momentos para extinguir las llamas, que son visibles a gran distancia.

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, que ha acudido al lugar de los hechos por el tipo de productos que emplea la factoría para la fabricación de aceros.

También está en el lugar el alcalde de Camargo, Diego Movellán, acompañado por dos concejales del equipo de Gobierno.

La planta -perteneciente al Grupo Ferroglobe- actualmente tiene actividad reducida por la situación economica y se está aprovechando este hecho para acometer trabajos de mantenimiento en la maquinaria.